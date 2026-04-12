Range Rover Sport đời mới 2026 chốt giá từ 5,9 tỷ đồng tại Việt Nam

Mẫu SUV hạng sang Range Rover Sport được bán với 2 phiên bản, trong đó, khách hàng có thể lựa chọn gói cá nhân hóa với mức khởi điểm từ 5,9 tỷ đồng.

Land Rover Việt Nam vừa giới thiệu Range Rover 2026 với 5 phiên bản. Trong đó, thương hiệu xe sang từ Anh cũng giới thiệu bản plug-in hybrid Dynamic SE 460PS có giá khởi điểm từ 6,359 tỷ đồng . Về thiết kế, Range Rover Sport 2026 không có sự thay đổi so với mẫu xe tiền nhiệm.

Ở bản Dynamic SE 460PS, xe được trang bị mâm hợp kim 22 inch, hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập, lọc không khí Cabin Air Purification Pro, màn hình hiển thị kính lái HUD, gương chiếu hậu bên trong ClearSight, tính năng điều hòa làm mát sớm, hộc lạnh phía trước và bộ sạc AC 7kW tại nhà.

Land Rover cũng cung cấp các phiên bản Built to Order cho phép khách hàng cá nhân hóa chiếc SUV hạng sang theo sở thích.

Khách hàng có thể cá nhân hóa Range Rover Sport với gói Built-to-order. Ảnh: Land Rover.

Range Rover Sport được bán với 2 tùy chọn động cơ chính. Tùy chọn PHEV P460e được kết hợp giữa máy xăng Ingenium 3.0L 6 xy-lanh và motor điện, cho tổng công suất 460 ps, tương đương khoảng 454 mã lực.

Bên dưới sàn xe là bộ pin 38,2 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện khoảng 118 km theo chuẩn WLTP. Tổng quãng đường di chuyển khi sử dụng hệ thống PHEV vào khoảng 740 km. Mẫu xe PHEV có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 225 km/h. Hệ thống sạc hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 50 kW, cho phép nạp từ 0-80% pin trong chưa đầy 1 giờ.

Phiên bản mild hybrid P360 được trang bị máy xăng 3.0L 6 xy-lanh, cho công suất 355 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Tất cả các phiên bản đều đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian.

Nội thất tiêu chuẩn trên Range Rover Sport. Ảnh: Land Rover.

Range Rover Sport có giá khởi điểm 5,965 tỷ đồng . Phiên bản Dynamic SE 3.0 460PS PHEV được bán với giá 6,989 tỷ đồng .

Tại Việt Nam, Range Rover Sport cùng phân khúc với những mẫu SUV hạng sang cỡ trung như Porsche Cayenne, Mercedes-Benz GLE hay BMW X5, Audi Q7.