Range Rover Evoque L giảm sâu chờ ngày khai tử tại Trung Quốc

Bản kéo dài trục cơ sở của Range Rover Evoque đang được giảm sâu tại Trung Quốc nhằm xả kho đón dòng sản phẩm mới.

Thị trường ôtô Trung Quốc tiếp tục chứng kiến một cuộc đại hạ giá từ phân khúc xe sang.

Theo thông tin từ các đại lý, mẫu crossover Range Rover Evoque L mới hiện có giá chỉ từ 200.000 NDT, tương đương khoảng 29.545 USD . Đây là động thái xả hàng đầy quyết liệt của liên doanh Chery - Jaguar Land Rover (C-JLR) trong bối cảnh nhà máy chuẩn bị dừng sản xuất để dồn toàn lực cho thương hiệu xe năng lượng mới Freelander.

Giá bán này tạo nên cú sốc lớn khi so sánh với mức niêm yết ban đầu. Khi mới gia nhập thị trường Trung Quốc, Range Rover Evoque L phiên bản mới có giá khởi điểm lên tới 429.800 NDT (khoảng 63.490 USD ).

Trước các thông tin lan truyền về việc xe được bán với giá chỉ 179.800 NDT, đại diện một đơn vị phân phối Land Rover lớn tại khu vực Tế Nam (tỉnh Sơn Đông) đã lên tiếng xác minh thực tế.

Theo đó, giá bán dành cho nhóm khách hàng mua xe theo hình thức trả góp hiện tại là 195.000 NDT (khoảng 28.810 USD ) và mức giá áp dụng cho hình thức trả thẳng 100% giá trị xe là 200.000 NDT. Như vậy, giá trị thực tế của chiếc xe mới tại đại lý đã bị cắt giảm tới 229.800 NDT, tương đương 33.945 USD .

Range Rover Evoque L được bán với giá khoảng 28.810 USD . Mogu Liaoche.

Chiến dịch giảm giá sâu này là một bước đi mang tính chiến lược của liên doanh Chery - Jaguar Land Rover. Liên doanh được đồn đoán sẽ dừng hoàn toàn dây chuyền sản xuất của tất cả các dòng xe lắp ráp nội địa vào cuối năm 2026, bao gồm cả biến thể kéo dài Evoque L.

Quyết định dứt khoát này diễn ra trong bối cảnh thị phần của liên doanh tại Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng.

Số liệu thống kê từ hệ thống China EV DataTracker chỉ ra rằng Land Rover chỉ giao thành công 3.976 ôtô tới tay người tiêu dùng trong giai đoạn 5 tháng đầu năm 2026, sụt giảm tới 34,4% so với cùng kỳ năm trước. Con số này là một bước lùi lớn so với thời kỳ hoàng kim năm 2017 khi sản lượng xe Land Rover nội địa đạt mức kỷ lục 61.915 chiếc.

Việc chấm dứt dải sản phẩm cũ nhằm mục đích dọn đường cho thương hiệu Freelander tiếp quản hạ tầng để sản xuất xe hybrid hiệu suất cao, với kỳ vọng giành lại thị phần đã mất.