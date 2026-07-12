Ngắm Yamaha Exciter 155 full carbon từ đầu đến chân, chưa định giá

Yamaha Exciter thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam với 4 tùy chọn là Tiêu Chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn, giá từ 49,9-60,9 triệu đồng. Tại sự kiện ra mắt, hãng còn trưng bày một phiên bản đặc biệt là Special Edition Carbon. Chiếc xe tay côn này không được bán mà trưng bày như một bản kỷ niệm 20 năm Exciter có mặt tại Việt Nam.