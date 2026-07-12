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Xe Xe máy

Ngắm Yamaha Exciter 155 full carbon từ đầu đến chân, chưa định giá

  • Chủ nhật, 12/7/2026 17:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

So với bản tiêu chuẩn, chiếc Yamaha Exciter đặc biệt này hầm hố, được nâng cấp theo kiểu xe đua với dàn áo carbon.

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Yamaha Exciter thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam với 4 tùy chọn là Tiêu Chuẩn, Cao cấp, SP và Giới hạn, giá từ 49,9-60,9 triệu đồng. Tại sự kiện ra mắt, hãng còn trưng bày một phiên bản đặc biệt là Special Edition Carbon. Chiếc xe tay côn này không được bán mà trưng bày như một bản kỷ niệm 20 năm Exciter có mặt tại Việt Nam.

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Có thể thấy các chi tiết thiết kế hay kích thước của Exciter Carbon vẫn không khác với mẫu xe tiêu chuẩn. Phần mặt nạ với các khối ốp thu gọn, đèn định vị dạng LED giống đôi mắt diều hâu, gợi nhớ mẫu xe đời 2011. Khác với bản thường, lớp sơn trên xe được thay bằng dàn áo phủ sợi carbon từ đầu đến đuôi.
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Không chỉ ốp ở phần đầu, toàn bộ thân xe, kể cả các chi tiết vây ở ngay bên dưới đầu xe cũng được ốp carbon và đi cùng các logo dán kỉ niệm 20 năm ra mắt mẫu xe.
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Yamaha còn trang bị cho chiếc Exciter đặc biệt này hàng loạt "đồ chơi". Nổi bật là hệ thống ống xả Akrapovic cao cấp với cổ pô tròn ngắn bằng chất liệu titanium siêu nhẹ.
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Ở đuôi xe ngay dưới yên, chiếc Exciter Carbon được dán hàng loạt logo như HJC, IRC - nhà cung cấp lốp cho xe Yamaha, Eneos Motor oil - đối tác của đội đua Yamaha MotoGP hay RCB - thương hiệu phụ kiện, phụ tùng hiệu năng cao cho xe máy.
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Toàn bộ cụm gác chân và cần số zin đã được thay bằng bộ số gãy CNC màu đen nhám góc cạnh. Vị trí gác chân và bàn đạp phanh được đẩy lùi về sau. Bình dầu phanh sau được đặt lộ ra ngoài, bắt cố định vào hệ thống khung đỡ CNC.

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Bộ mâm đa chấu được sơn màu xanh GP đặc trưng của nhà Yamaha. Đĩa phanh được thay đổi sang dòng hiệu năng cao, kết hợp cùng kẹp phanh (heo dầu) sơn xanh. Miếng ốp nhựa che nhông xích nguyên bản cũng được thay thế bằng ốp nhôm CNC cắt khoét lỗ.

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Đây không phải một mẫu xe được bày bán đại trà vì vậy không được tiết lộ mức giá. Tuy nhiên với hàng loạt đồ chơi chính hãng và dàn áo full carbon, tổng giá trị của mẫu xe Yamaha Exciter "độ kiểng" này có thể cao gấp 2-3 lần bản tiêu chuẩn.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

ảnh: Phúc Hậu

Yamaha Yamaha Exciter Carbon độ xe

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