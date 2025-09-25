Ragasa suy yếu thành ATNĐ, chuyên gia lý giải bão dồn dập Biển Đông

Đến nay, bão Ragasa đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, bão Bualoi được dự báo đi vào Biển Đông đêm 26/9, là cơn bão thứ 4 được ghi nhận trong tháng 9.

Ragasa suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, lúc 10h ngày 25/9. Ảnh: Nchmf.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 10h ngày 25/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm trên vùng biển Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9.

Trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 15-20 km/h.

Trong khi đó, bão Bualoi được dự báo mạnh lên cấp 12, đi vào Biển Đông đêm 26/9 trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Bualoi cũng là cơn bão thứ 4 được ghi nhận trong tháng 9, sau Ragasa, Mitag và Tapah, nâng tổng số cơn bão trên Biển Đông từ đầu năm đến nay chạm mốc 10, kèm 4 áp thấp nhiệt đới. Con số này được đánh giá cao hơn trung bình nhiều năm tới 4-5 cơn bão.

Ông Mai Văn Khiêm (bên trái), Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Ảnh: Nchmf.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lý giải sự bất thường này bắt nguồn từ dải hội tụ nhiệt đới.

"Dải hội tụ đang hoạt động mạnh và ổn định ở xích đạo, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các nhiễu động khí quyển và xoáy nhỏ. Chính những nhiễu động này là mầm mống phát triển thành áp thấp rồi bão", ông nói. Ragasa và Bualoi đều được "nuôi dưỡng" từ cơ chế đó.

Theo ông Khiêm, hai yếu tố then chốt tạo bão là nhiệt lực và động lực. Chỉ cần mặt biển đạt 26-27 độ C là đủ khởi phát bão trong khi hiện nay, vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương và phía Đông Philippines nóng tới 29-30 độ C.

Gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, kết hợp với nhiễu động gió đông từ áp cao cận nhiệt đới, khiến các xoáy nhỏ dễ dàng phát triển thành vùng áp thấp rồi bão.

Cảnh hoang tàn tại Trung Quốc sau khi siêu bão Ragasa quét qua, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

"Tháng 9 mới là giai đoạn đầu của mùa mưa bão miền Trung. Thông thường cao điểm rơi vào tháng 9-11, thậm chí kéo dài tới đầu tháng 12. Với nền nhiệt biển cao bất thường, nguy cơ xuất hiện các cơn bão mạnh trong tháng 10 và 11 là hoàn toàn có thể", Giám đốc Trung tâm dự báo nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý, lịch sử từng ghi nhận nhiều siêu bão hình thành ở phía Đông Philippines rồi di chuyển vào miền Trung Việt Nam giai đoạn này.

Trong bối cảnh từ đầu năm đã có ít nhất 3 cơn bão gây mưa lũ cho miền Trung, chuyên gia khuyến cáo người dân và chính quyền cần theo dõi sát bản tin dự báo, gia cố nhà cửa, neo đậu tàu thuyền, cắt tỉa cây xanh và kiểm tra hồ chứa trước mùa bão mới.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Chính phủ đã ban hành hai công điện, nhấn mạnh nguyên tắc "không được lơ là, chủ quan" dù bão suy yếu.

Các địa phương như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng cấm biển từ trưa 24/9 trong khi Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ. Các hãng hàng không hủy, hoãn, thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng.

