Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp từ chiều nay

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:15 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Dự báo đến 13h ngày 25/9, bão di chuyển tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Sieu bao Ragasa Bao Bualoi anh 1

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 09 phát lúc 8h ngày 25/9. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nhận định về diễn biến bão số 9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, chiều 25/9, bão số 9 khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0 m.

Hồi 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25/9, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0E; Vùng rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 19 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, cường độ bão dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão sẽ có gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-3,0 m; biển động mạnh.

Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ hôm nay 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Bão Ragasa áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

Bão Ragasa (bão số 9) tiến gần Quảng Ninh, gây gió giật cấp 10 trên biển và ven bờ, đồng thời khiến Bắc Bộ hứng mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

12 giờ trước

Cá chết phơi bụng giữa dòng nước đen tại sông Tô Lịch

Sáng 24/9, phía đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) xuất hiện nhiều cá chết sau khi nguồn nước bổ cập từ hồ Tây và nhà máy Yên Xá tạm ngừng hoạt động.

14 giờ trước

Bão Ragasa tiến vào đất liền Bắc Bộ, gây mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.

14 giờ trước

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://www.vietnamplus.vn/bao-so-9-suy-yeu-thanh-ap-thap-tu-chieu-nay-quang-ninh-don-gio-manh-cap-7-post1063917.vnp

Vietnam+

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Siêu bão Ragasa Bão Bualoi Quảng Ninh Bão Áp thấp nhiệt đới Bão số 9 Bão Ragasa Bão số 10 Bão Bualoi Siêu bão Ragasa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Áp thấp nhiệt đới

      Áp thấp nhiệt đới ("tropical depression") là tên gọi một hiện tượng thời tiết phức hợp diễn ra trên diện rộng trên biển hoặc đất liền khi có hiện tượng gió xoáy tập trung quanh một vùng áp thấp nhưng chưa đủ mạnh để gọi là bão nhiệt đới (khi áp thấp nhiệt đới đủ mạnh vì liên tục phát triển đủ năng lượng để thu hút gió và hơi nước mạnh lên sẽ hình thành bão nhiệt đới). Để một áp thấp hình thành phải có đủ các điều kiện thuận lợi của bề mặt khí quyển như khí áp, nhiệt độ, gió... Vì vậy, những vùng có khí hậu nóng của vùng nhiệt đới, trên đại dương hoặc trên biển nhiệt đới thường hay xuất hiện hiện tượng này.

      Bạn có biết: Trung bình hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển Việt Nam. Khi chưa hình thành bão, nếu tốc độ của gió còn dưới 63 km/giờ, thì gọi là áp thấp nhiệt đới.

      • Quảng Ninh

        Quảng Ninh
        • Diện tích: 6.177,7 km²
        • Dân số: 1.224.600 người
        • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
        • Vùng: Đông Bắc
        • Mã điện thoại: 203
        • Biển số xe: 14

      Đọc tiếp

      Bạn có thể quan tâm

      XEM NHIỀU

      Xem thêm

      Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

      Từ chối Đồng ý