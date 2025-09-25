Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp từ chiều nay

Dự báo đến 13h ngày 25/9, bão di chuyển tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 09 phát lúc 8h ngày 25/9. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

Nhận định về diễn biến bão số 9, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, chiều 25/9, bão số 9 khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2,0 m.

Hồi 7 giờ ngày 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Dự báo đến 13 giờ ngày 25/9, bão di chuyển với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm ở phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Tây kinh tuyến 110,0E; Vùng rủi ro thiên tai cấp 3: Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Đến 19 giờ ngày 25/9, bão di chuyển theo hướng Tây, với tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành một vùng áp thấp, trên đất liền khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, cường độ bão dưới cấp 6.

Dự báo tác động của bão sẽ có gió mạnh, sóng lớn, nước dâng

Trên biển, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 2,0-3,0 m; biển động mạnh.

Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ hôm nay 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông trên báo động 2. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.