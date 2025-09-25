Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa tiến vào đất liền Bắc Bộ, gây mưa lớn diện rộng

  • Thứ năm, 25/9/2025 06:28 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.

Vị trí và đường đi của bão số 9. Ảnh: thoitietvietnam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88 km/giờ), giật cấp 11. Bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Tại đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, đến 16 giờ ngày 25/9, tâm bão số 9 ở trên khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, với cường độ giảm còn cấp 6, giật cấp 8, sau đó tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 4h ngày 26/9, bão di chuyển sang khu vực Tây Bắc Bộ, cường độ dưới cấp 6 và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng cao 3-5 m, biển động mạnh. Ở Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu), gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3 m; vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng cao 3-4 m, biển động rất mạnh. Tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động lớn từ gió, sóng và nước dâng.

Trên đất liền, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-300 mm, có nơi trên 450 mm. Mưa lớn dồn dập có nguy cơ gây ngập úng tại đô thị, đặc biệt là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa.

Từ ngày 25 tới 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có thể đạt mức báo động 2-3; sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt báo động 1-2, có nơi trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực vùng núi.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, công trình ven biển và khu dân cư ở vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ quét.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ trưa có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6; riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; đêm gió giảm dần. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 3; phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Bão Ragasa giảm 4 cấp, bão Bualoi tiến nhanh vào Biển Đông

Tối 24/9, bão số 9 giảm 4 cấp cách Quảng Ninh 375 km, trong khi bão Bualoi đang tiến nhanh vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

23 giờ trước

Chuyên gia so sánh hai siêu bão Ragasa và Yagi

Chuyên gia khí tượng nhận định Ragasa và Yagi đều đạt cường độ siêu bão, ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng, tuy nhiên khác biệt về đường đi và thời điểm đổ bộ.

26:1546 hôm qua

Bão số 10 hình thành, 'khả năng đổ bộ vào miền Trung'

Trong khi siêu bão Ragasa suy yếu, áp thấp nhiệt đới phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão Bualoi, dự kiến đi vào Biển Đông ngày 26/9 và trở thành bão số 10 năm nay.

34:2063 hôm qua

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

https://baotintuc.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-259-bao-so-9-tien-vao-dat-lien-bac-bo-gay-mua-lon-dien-rong-20250925060551380.htm

Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

