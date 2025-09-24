Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa giảm 4 cấp, bão Bualoi tiến nhanh vào Biển Đông

  • Thứ tư, 24/9/2025 21:25 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Tối 24/9, bão số 9 giảm 4 cấp cách Quảng Ninh 375 km, trong khi bão Bualoi đang tiến nhanh vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Tối 24/9, bão số 9 (bên trên) cách Quảng Ninh khoảng 370 km và bão Bualoi ngoài khơi Philippines. Ảnh: Windy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19h ngày 24/9, tâm bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 375 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Như vậy, đến nay, Ragasa đã giảm 4 cấp, từ siêu bão xuống còn cấp 12, vẫn thuộc bão rất mạnh, sức tàn phá cực lớn, có thể thành thảm họa nếu không phòng tránh.

Trước đó, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, cho biết khi tiếp xúc với địa hình ven biển cùng sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô từ phía Bắc, cường độ bão sẽ giảm mạnh từ cấp 16 xuống còn cấp 12, giật trên cấp 12.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng ở phía Bắc hiện có một khối không khí lạnh yếu, khô, độ ẩm chỉ 30-40%. Khi Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần Quảng Đông (Trung Quốc), hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh này, khiến bão nhanh chóng suy yếu.

Ngoài ra, khi tiến gần đất liền, do tác động ma sát địa hình và nguồn năng lượng suy giảm, cấu trúc bão bị phá vỡ, Ragasa được dự báo tiếp tục suy yếu rõ rệt trong đêm nay và ngày mai.

sieu bao Ragasa anh 1

Người đàn ông cầm ô lội qua vùng ngập sau siêu bão Ragasa ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Trên biển, khu vực Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Bắc Vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Ven biển Quảng Ninh nước dâng 0,3-0,5 m, ảnh hưởng mạnh đến tàu thuyền neo đậu, nuôi trồng thủy sản.

Từ gần sáng 25/9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Bão số 9 còn gây mưa lớn diện rộng. Từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa 150-300 mm, có nơi trên 450 mm, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất. Trên các sông Thao, Lô, Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, Mã có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nhiều sông đạt mức báo động 2-3.

Trong khi đó, cùng thời điểm, bão Bualoi hình thành ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tới đêm 26/9, bão đi vào phía Đông Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Từ tối 26/9, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, tăng lên 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền. Trong 3-5 ngày tới, bão Bualoi có thể mạnh thêm, di chuyển nhanh về phía Tây Bắc.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.

Hơn 600 trang Việt Nam - Lãnh thổ và các vùng địa lý đã bao quát toàn bộ cảnh quan và đặc điểm cụ thể từng vùng ở Việt Nam trên nhiều góc nhìn như tự nhiên, khí hậu, đất đai, sông ngòi, dân cư, đặc trưng kinh tế. Đây được xem là tác phẩm kinh điển về địa lý Việt Nam của giáo sư Lê Bá Thảo.

Chuyên gia so sánh hai siêu bão Ragasa và Yagi

Chuyên gia khí tượng nhận định Ragasa và Yagi đều đạt cường độ siêu bão, ảnh hưởng trực tiếp Quảng Ninh - Hải Phòng, tuy nhiên khác biệt về đường đi và thời điểm đổ bộ.

6 giờ trước

Nước cuồn cuộn quét qua khách sạn Hong Kong trong bão Ragasa

Siêu bão Ragasa tàn phá Hong Kong với sóng biển dữ dội, làm vỡ tung cửa kính khách sạn ven biển, cuốn trôi đồ đạc, trong khi hàng trăm người phải sơ tán khẩn cấp.

8 giờ trước

Bị sóng dữ 'chôn vùi' khi selfie giữa siêu bão Ragasa

Hình ảnh 3 người đứng sát bờ biển để chụp ảnh tự sướng, bất chấp cảnh báo về siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2025, khiến cư dân mạng Hong Kong (Trung Quốc) tức giận.

9 giờ trước

Châu Sa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Ninh

      Quảng Ninh
      • Diện tích: 6.177,7 km²
      • Dân số: 1.224.600 người
      • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
      • Vùng: Đông Bắc
      • Mã điện thoại: 203
      • Biển số xe: 14

    Đọc tiếp

