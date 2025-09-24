Bão Ragasa giảm 4 cấp, bão Bualoi tiến nhanh vào Biển Đông

Tối 24/9, bão số 9 giảm 4 cấp cách Quảng Ninh 375 km, trong khi bão Bualoi đang tiến nhanh vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Tối 24/9, bão số 9 (bên trên) cách Quảng Ninh khoảng 370 km và bão Bualoi ngoài khơi Philippines. Ảnh: Windy.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 19h ngày 24/9, tâm bão số 9 (bão Ragasa) cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 375 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20 km/h.

Như vậy, đến nay, Ragasa đã giảm 4 cấp, từ siêu bão xuống còn cấp 12, vẫn thuộc bão rất mạnh, sức tàn phá cực lớn, có thể thành thảm họa nếu không phòng tránh.

Trước đó, ông Hoàng Đức Cường, Phó cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, cho biết khi tiếp xúc với địa hình ven biển cùng sự xâm nhập của khối không khí lạnh khô từ phía Bắc, cường độ bão sẽ giảm mạnh từ cấp 16 xuống còn cấp 12, giật trên cấp 12.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, cho rằng ở phía Bắc hiện có một khối không khí lạnh yếu, khô, độ ẩm chỉ 30-40%. Khi Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần Quảng Đông (Trung Quốc), hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh này, khiến bão nhanh chóng suy yếu.

Ngoài ra, khi tiến gần đất liền, do tác động ma sát địa hình và nguồn năng lượng suy giảm, cấu trúc bão bị phá vỡ, Ragasa được dự báo tiếp tục suy yếu rõ rệt trong đêm nay và ngày mai.

Người đàn ông cầm ô lội qua vùng ngập sau siêu bão Ragasa ở Hong Kong, Trung Quốc, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Trên biển, khu vực Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 15, sóng cao 6-8 m, biển động dữ dội. Bắc Vịnh Bắc Bộ, gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và Hòn Dấu có gió mạnh cấp 6-8, sóng cao 2-4 m, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12. Ven biển Quảng Ninh nước dâng 0,3-0,5 m, ảnh hưởng mạnh đến tàu thuyền neo đậu, nuôi trồng thủy sản.

Từ gần sáng 25/9, khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên có gió mạnh dần cấp 6-7, gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Bão số 9 còn gây mưa lớn diện rộng. Từ đêm 24/9 đến 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa 150-300 mm, có nơi trên 450 mm, nguy cơ ngập úng đô thị, lũ quét, sạt lở đất. Trên các sông Thao, Lô, Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, Mã có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nhiều sông đạt mức báo động 2-3.

Trong khi đó, cùng thời điểm, bão Bualoi hình thành ở Tây Thái Bình Dương đã mạnh cấp 10 (89-102 km/h), giật cấp 12, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h. Dự báo tới đêm 26/9, bão đi vào phía Đông Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay.

Từ tối 26/9, vùng biển Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, tăng lên 8-9, gần tâm bão cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội, đặc biệt nguy hiểm với tàu thuyền. Trong 3-5 ngày tới, bão Bualoi có thể mạnh thêm, di chuyển nhanh về phía Tây Bắc.

