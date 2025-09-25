Bão Ragasa áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

Bão Ragasa (bão số 9) tiến gần Quảng Ninh, gây gió giật cấp 10 trên biển và ven bờ, đồng thời khiến Bắc Bộ hứng mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 25/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 8h ngày 25/9. Ảnh: Nchmf.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, cho biết qua kiểm tra địa phương có tổng số 127 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 114 phương tiện đã neo đậu an toàn trong âu cảng, 13 tàu cá và tàu vận tải đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Các chủ tàu đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú an toàn.

Tại Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu), gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-3 m, biển động mạnh. Tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản ven bờ chịu tác động lớn của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ ghi nhận gió giật cấp 6-7.

Từ sáng 25 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các đô thị.

Xe hơi hư hỏng nằm chồng chất trong bùn sau trận lũ do siêu bão Ragasa gây ra ở Hoa Liên, Đài Loan, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 25 đến 27/9, lũ xuất hiện trên nhiều sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi và thượng lưu sông Mã dao động mức báo động 1-2, một số sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Hoàn lưu bão rộng có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Người dân vùng ảnh hưởng được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có mưa gió lớn, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo để kịp thời ứng phó.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Chính phủ đã ban hành hai công điện, nhấn mạnh nguyên tắc "không được lơ là, chủ quan" dù bão suy yếu.

Các địa phương như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng cấm biển từ trưa 24/9, trong khi Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ. Các hãng hàng không hủy, hoãn, thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.