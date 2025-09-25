Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Ragasa áp sát Quảng Ninh, Bắc Bộ mưa lớn diện rộng

  • Thứ năm, 25/9/2025 08:33 (GMT+7)
  • 12 giờ trước

Bão Ragasa (bão số 9) tiến gần Quảng Ninh, gây gió giật cấp 10 trên biển và ven bờ, đồng thời khiến Bắc Bộ hứng mưa lớn diện rộng, nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 25/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) cách Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) khoảng 100 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 2 m.

Ragasa anh 1

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 lúc 8h ngày 25/9. Ảnh: Nchmf.

Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND đặc khu Bạch Long Vĩ, cho biết qua kiểm tra địa phương có tổng số 127 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động. Trong đó, 114 phương tiện đã neo đậu an toàn trong âu cảng, 13 tàu cá và tàu vận tải đang hoạt động trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Các chủ tàu đã được kêu gọi trở về nơi tránh trú an toàn.

Tại Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu), gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng cao 2-3 m, biển động mạnh. Tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản ven bờ chịu tác động lớn của gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8-9. Khu vực sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ ghi nhận gió giật cấp 6-7.

Từ sáng 25 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng tại các đô thị.

Ragasa anh 2

Xe hơi hư hỏng nằm chồng chất trong bùn sau trận lũ do siêu bão Ragasa gây ra ở Hoa Liên, Đài Loan, ngày 24/9. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 25 đến 27/9, lũ xuất hiện trên nhiều sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An. Đỉnh lũ trên sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi và thượng lưu sông Mã dao động mức báo động 1-2, một số sông trên báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp, lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Hoàn lưu bão rộng có thể gây dông, lốc xoáy, gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Người dân vùng ảnh hưởng được khuyến cáo hạn chế ra ngoài khi có mưa gió lớn, theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo để kịp thời ứng phó.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 9, Chính phủ đã ban hành hai công điện, nhấn mạnh nguyên tắc "không được lơ là, chủ quan" dù bão suy yếu.

Các địa phương như Quảng Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng cấm biển từ trưa 24/9, trong khi Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi bão đổ bộ. Các hãng hàng không hủy, hoãn, thay đổi lịch khai thác nhiều chuyến bay tại Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.

Miền Bắc mưa lớn đỉnh điểm, bão Ragasa đổ bộ đất liền

Theo cơ quan khí tượng, ngày 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ đổ bộ đất liền nước ta gây mưa lớn, trọng tâm mưa sẽ trong ngày và đêm nay.

14 giờ trước

Bão Ragasa tiến vào đất liền Bắc Bộ, gây mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 25/9, vị trí tâm bão số 9 cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170 km về phía Đông.

14 giờ trước

Ảnh bình thản ngồi giữa siêu bão Ragasa gây sửng sốt

Khoảnh khắc người đàn ông ngồi thản nhiên trên ghế đá ven kè Tseung Kwan O giữa lúc Hong Kong phát tín hiệu bão ở mức cao nhất nhanh chóng gây "bão" mạng xã hội.

22 giờ trước

Châu Sa

Ragasa Quảng Ninh Bão Bão Ragasa cơn bão số 9 áp sát Quảng Ninh bão số 9 Ragasa mưa lớn Bắc Bộ mưa lớn

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Ninh

      Quảng Ninh
      • Diện tích: 6.177,7 km²
      • Dân số: 1.224.600 người
      • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
      • Vùng: Đông Bắc
      • Mã điện thoại: 203
      • Biển số xe: 14

