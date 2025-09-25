Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bão Bualoi mạnh lên cấp 12, đêm 26/9 đi vào Biển Đông

  • Thứ năm, 25/9/2025 09:46 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Bão Ragasa có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước lúc đổ bộ Quảng Ninh, còn bão Bualoi được dự báo mạnh lên cấp 12, đi vào Biển Đông đêm 26/9.

Vị trí bão Bualoi lúc 9h30 ngày 25/9. Ảnh: Windy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 25/9, tâm bão Bualoi nằm trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Theo dự báo, khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Bao Bualoi anh 1

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão Bualoi lúc 8h ngày 25/9. Ảnh: Nchmf.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, tâm bão Bualoi hiện cách đảo Mindanao (miền Nam Philippines) 815 km về phía Đông Bắc với sức gió giật tới 105 km/h.

Cơ quan này nhận định bão "sẽ tiếp tục mạnh lên" và "có thể đạt cấp siêu bão trước khi đổ bộ khu vực Bicol" ở miền Trung Philippines trong chiều 26/9. Sau khi quét qua quần đảo, bão dự kiến tiến về thủ đô Manila, theo bản tin mới nhất của cơ quan khí tượng.

Trong khi đó từ sáng 25/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) bắt đầu gây mưa ở Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Quảng Ninh trưa nay.

Hồi 7h, bão cách Móng Cái khoảng 100 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.

Bão Ragasa suy yếu thành áp thấp từ chiều nay

Dự báo đến 13h ngày 25/9, bão di chuyển tốc độ khoảng 20 km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, ở trên đất liền phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Châu Sa

  • Bão

    Bão

    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là một loại hình thời tiết cực đoan. Bão có nhiều loại, nhưng ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới. Bão nhiệt đới là một trong các phân loại của xoáy thuận nhiệt đới, đặc trưng bởi một trung tâm có áp suất thấp, gió mạnh và cấu trúc mây dông xoắn ốc tạo ra mưa lớn. Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ngay sát mắt bão. Ở nước ta, mùa bão thường bắt đầu từ miền Bắc vào tháng 5,6 và di chuyển vào miền Nam cho đến hết tháng 12. Ba tháng 9,10 và 11 thường có nhiều cơn bão nhất. Trung bình, hàng năm có từ 4 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới vào bờ biển nước ta.

    Bạn có biết: Trên thế giới, bão thường mang tên phụ nữ và sau này cả tên nam giới, xoay vòng theo chu kỳ 6 năm (khi một cơn bão gây thiệt hại lớn, tên của nó sẽ được loại bỏ ra khỏi hệ thống đặt tên). Khu vực tây bắc Thái Bình Dương (trong đó có Việt Nam), bão có nhiều tên mới lạ của hoa lá, động vật, chim, thậm chí cả món ăn như Trami, Halong, Damrey (Con voi), Saola...

    • Quảng Ninh

      Quảng Ninh
      • Diện tích: 6.177,7 km²
      • Dân số: 1.224.600 người
      • Phân chia hành chính: 4 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện
      • Vùng: Đông Bắc
      • Mã điện thoại: 203
      • Biển số xe: 14

    Đọc tiếp

