Bão Bualoi mạnh lên cấp 12, đêm 26/9 đi vào Biển Đông

Bão Ragasa có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước lúc đổ bộ Quảng Ninh, còn bão Bualoi được dự báo mạnh lên cấp 12, đi vào Biển Đông đêm 26/9.

Vị trí bão Bualoi lúc 9h30 ngày 25/9. Ảnh: Windy.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hồi 7h ngày 25/9, tâm bão Bualoi nằm trên vùng biển phía Đông Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Theo dự báo, khoảng đêm 26/9, bão sẽ đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 trong năm nay. Trong 3-5 ngày tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc đến Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của bão, từ tối và đêm 26/9, vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12, giật cấp 15, sóng cao 5-7 m, biển động dữ dội.

Dự báo quỹ đạo và cường độ bão Bualoi lúc 8h ngày 25/9. Ảnh: Nchmf.

Theo Cơ quan Khí tượng Philippines, tâm bão Bualoi hiện cách đảo Mindanao (miền Nam Philippines) 815 km về phía Đông Bắc với sức gió giật tới 105 km/h.

Cơ quan này nhận định bão "sẽ tiếp tục mạnh lên" và "có thể đạt cấp siêu bão trước khi đổ bộ khu vực Bicol" ở miền Trung Philippines trong chiều 26/9. Sau khi quét qua quần đảo, bão dự kiến tiến về thủ đô Manila, theo bản tin mới nhất của cơ quan khí tượng.

Trong khi đó từ sáng 25/9, bão Ragasa (cơn bão số 9) bắt đầu gây mưa ở Bắc Bộ. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khả năng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi đổ bộ vào Quảng Ninh trưa nay.

Hồi 7h, bão cách Móng Cái khoảng 100 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km/h.

Chuyên gia nhận định sức gió khi bão Ragasa đổ bộ Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết Quảng Ninh sẽ là nơi chịu tác động gió mạnh của bão Ragasa với cường độ có thể đạt cấp 8, có nơi cấp 9.