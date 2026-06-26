Rách mặt vẫn chiến đấu, Metcalfe khiến World Cup dậy sóng

Connor Metcalfe khiến người hâm mộ Australia khâm phục khi tiếp tục thi đấu dù rách mặt sau pha va chạm với Diego Gomez, trong lúc quyết định của trọng tài gây tranh cãi dữ dội.

Connor Metcalfe đổ máu sau va chạm với cầu thủ Paraguay. Ảnh: Reuters.

Sáng 26/6, Connor Metcalfe trở thành tâm điểm sau trận Australia hoà không bàn thắng với Paraguay ở lượt cuối bảng D World Cup 2026. Tiền vệ của đội tuyển Australia bị gầm giày Diego Gomez quệt trúng mặt trong một pha tranh chấp bóng ở phút 72, khiến anh rách mặt và chảy nhiều máu.

Metcalfe phải rời sân để các bác sĩ xử lý vết thương. Sau khi được khâu và băng kín vùng đầu, cầu thủ này thay áo rồi trở lại thi đấu, khiến nhiều người hâm mộ nể phục tinh thần chiến đấu.

Điều gây tranh cãi hơn cả là Diego Gomez không phải nhận thẻ vàng sau pha va chạm. Quyết định của trọng tài lập tức thổi bùng làn sóng phản ứng trên mạng xã hội X, nơi nhiều CĐV Australia cho rằng đội nhà đã chịu bất lợi.

Một tài khoản bình luận đầy mỉa mai: "Paraguay chỉ cần va chạm nhẹ trong những pha không chiến là đã được hưởng phạt. Còn họ làm cầu thủ Australia vỡ đầu mà vẫn không bị phạt sao?".

Người khác châm biếm: "Trong khi cầu thủ Paraguay lăn lộn vì một cú chạm nhẹ trước đó, Metcalfe bị khâu vết thương vẫn chạy như chưa có chuyện gì xảy ra".

Nhiều CĐV dành lời khen cho tiền vệ Australia. "Đó mới là cách chúng tôi chơi bóng, quyết liệt và như những quái thú", một người viết. Tài khoản khác bình luận: "Chiếc băng trên đầu khiến cậu ấy trông như một siêu anh hùng".

Bên cạnh sự khâm phục dành cho cầu thủ 26 tuổi, không ít ý kiến chỉ trích lối chơi của Paraguay là quá rắn. Một CĐV khẳng định: "Đây mới đúng là bóng đá Australia kiểu cũ, không bao giờ bỏ cuộc".

Pha bóng của Metcalfe nhanh chóng lan truyền rộng rãi, trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất sau lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026.

Nhật Bản mở tỷ số 1-0 trước Thụy Điển Maeda Daizen có pha chạy chỗ và dứt điểm khôn ngoan mở tỷ số cho Nhật Bản ở lượt đấu cuối bảng F World Cup sáng 26/6.