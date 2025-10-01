Ra mắt chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An

Sáng 30/9, Báo và PTTH Nghệ An tổ chức Lễ ra mắt, giới thiệu chuyên trang báo chí dữ liệu về 130 xã, phường của tỉnh Nghệ An.

Dự lễ có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban, sở, ngành cấp tỉnh cùng lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, đại diện các cơ quan báo chí.

Chuyên trang có địa chỉ: https://baonghean.vn/130xaphuong

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, và các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt chuyên trang 130 phường, xã ở Nghệ An. Ảnh: Thành Cường.

Thực hiện chủ trương và tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Nghệ An từ 412 phường xã đã sáp nhập, hợp nhất và giảm còn 130 phường, xã.

Sau khi sắp xếp lại các phường, xã ở Nghệ An, có nhiều nơi hợp nhất từ 2 đến 7 xã, thậm chí 10 xã cũ đề hình thành đơn vị hành chính xã mới. Điều đó đòi hỏi phải xác định lại địa danh, địa giới hành chính, gắn với giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân.

Đảng ủy, Ban Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy thực hiện Chuyên trang Báo chí dữ liệu về 130 phường, xã tỉnh Nghệ An trên ấn phẩm báo điện tử. Qua đó, giúp người dân, các tổ chức, doanh nghiệp có thông tin toàn cảnh về các xã, phường.

Giao diện chính chuyên trang 130 phường, xã. Ảnh: Thành Cường.

Với sự giúp đỡ của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, sự đồng hành của đơn vị đối tác công nghệ là Công ty Cổ phần Công nghệ NEKO, chuyên trang đã được xây dựng, trở thành một sản phẩm dữ liệu báo chí hiện đại, sinh động, tiện ích nhưng đồng thời chuyên trang vẫn giữ được các giá trị truyền thống cốt lõi về nội dung, hình thức và bộ nhận diện của ấn phẩm điện tử.

Sự ra đời của chuyên trang không chỉ tạo thêm một ấn bản đặc biệt mà còn góp phần mở rộng về không gian và chiều sâu trong tổng thể hệ sinh thái số của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An.

Giao diện trang địa phương. Ảnh: Thành Cường.

Chuyên trang có giao diện sinh động, ấn tượng đồng thời được thiết kế thân thiện, dễ tiếp cận, dễ tương tác. Tại đây, công chúng, độc giả có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin các phường, xã mà mình quan tâm.

Trong tổng thể địa giới hành chính toàn tỉnh, mỗi xã, phường lại là một mảnh ghép với đầy đủ thông tin về bản đồ, địa giới, tên gọi, diện tích, dân số, trụ sở trung tâm phục vụ hành chính công; lãnh đạo chủ chốt của các phường, xã. Người dân khi có nhu cầu tìm hiểu có thể dễ dàng xác định được xã mới được hình thành, hợp nhất từ những đơn vị hành chính nào.

Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An được thiết kế như một cây thư mục số. Gắn với mỗi xã, phường là một trang tin điện tử. Sự tích hợp này hỗ trợ rất đắc lực cho nhu cầu tìm kiếm, xem, nghe, đọc và khai thác các thông tin về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đời sống ở cơ sở.

Đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên trang. Ảnh: Thành Cường.

Sau thành công của các chuyên trang báo chí dữ liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh và Đại hội Đảng các cấp, Chuyên trang đặc biệt 130 xã, phường tỉnh Nghệ An tiếp tục cho thấy sự tích cực, chủ động của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong xu thế báo chí hiện đại.

Đây cũng là một trong những bước đi của của Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An trong thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, khẳng định quyết tâm của cơ quan báo chí chính thống, chủ lực tỉnh Nghệ An.