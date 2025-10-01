Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Vỡ bờ sông Vinh, nước ào ạt tràn vào khu đô thị

  • Thứ tư, 1/10/2025 11:17 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Một đoạn bờ sông Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ, nước ào ạt tràn vào khu đô thị lân cận, gây ngập lụt cục bộ.

Sáng 1/10, một đoạn bờ sông Vinh qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ vỡ rộng khoảng 15 m, khiến nước sông dâng cao, chảy xiết và tràn khu đô thị gần sông, làm ngập nhiều tuyến đường và khu vực thấp trũng.

Vo bo song Vinh anh 1

Một đoạn bờ sông Vinh vỡ sáng 1/10.

Theo ghi nhận ban đầu, sự cố xảy ra vào khoảng 7h cùng ngày. Ông Nguyễn Tất Sơn, Chủ tịch UBND phường Trường Vinh, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động lực lượng công an, dân quân tự vệ cùng các đơn vị chuyên môn của phường và tỉnh Nghệ An đến hiện trường để xử lý.

“Chúng tôi đang tập trung đắp tạm, khắc phục điểm vỡ, đồng thời cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm”, ông Sơn cho hay.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng, đồng thời huy động máy móc, vật liệu để khắc phục sự cố.

Vo bo song Vinh anh 2

Hiện trường vụ việc.

Hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, tuy nhiên sự cố đã ảnh hưởng đáng kể đến đời sống sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Về lâu dài, địa phương sẽ báo cáo tỉnh để có giải pháp gia cố bờ sông, tránh nguy cơ vỡ tiếp diễn.

Bãi tắm nổi tiếng tại Huế hoang tàn sau bão số 10

Bão số 10 kết hợp với triều cường dâng cao đã xé toạc tuyến đường bê tông kiên cố phục vụ du lịch và chống sạt lở dọc bãi tắm Phú Thuận (phường Thuận An, TP Huế).

5 giờ trước

Sau vụ ngộ độc tập thể, trẻ nghỉ học tẩy chay phó hiệu trưởng

Sáng 30/9, gần 80 học sinh trường PTDT bán trú tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) đồng loạt nghỉ học. Nguyên nhân được xác định không phải do bão số 10 mà do vụ ngộ độc tập thể.

13 giờ trước

La liệt ôtô ngập nước trên đường phố Hà Nội

Rạng sáng 1/10, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi), phố Trần Thái Tông (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn ngập sâu trên đoạn dài khoảng 300 m.

3 giờ trước

Sách hay về môi trường

How to Save Our Planet - Mark Maslin: Tác phẩm được ví như cuốn cẩm nang về các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khả thi để cứu Trái Đất; trang bị cho người đọc những kiến ​​thức khoa học mới nhất về biến đổi khí hậu, tính bền vững và các vấn đề mà chúng ta đang phải đối mặt.

We are the Weather: Saving the Planet Starts at Breakfast - Jonathan Safran Foer. Tác giả tin rằng mối liên hệ giữa ngành nông nghiệp chăn nuôi và cuộc khủng hoảng khí hậu hiện ra không thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, các hành động mang tính tập thể như giảm tiêu thụ thịt có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giảm lượng khí thải carbon.

https://tienphong.vn/vo-bo-song-vinh-nuoc-ao-at-tran-vao-khu-do-thi-post1782868.tpo

Thu Hiền/Tiền Phong

Vỡ bờ sông Vinh Nghệ An Vỡ bờ sông Vinh Sông Vinh Nghệ An Bão số 10 Bão Bualoi

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý