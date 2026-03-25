Quỳnh Anh Shyn đáp trả

Quỳnh Anh Shyn nhận ý kiến trái chiều khi thông báo lấn sân ca hát. Trước tranh luận, cô lên tiếng đáp trả thẳng thắn.

Sau Em xinh “say hi”, Quỳnh Anh Shyn thông báo phát hành EP đầu tay, ra mắt với vai trò ca sĩ solo. Đây được xem là bước đi mới trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô sau nhiều năm xây dựng hình ảnh fashionista.

Song, quyết định này nhận về một số ý kiến trái chiều từ khán giả, với những bình luận bày tỏ hoài nghi về năng lực chuyên môn của cô.

Quỳnh Anh Shyn nhận ý kiến trái chiều khi thông báo ra mắt EP đầu tay. Ảnh: @quynhanhshyn.

“Bộ fashionista ở Việt Nam giờ bít cửa kiếm tiền rồi hả? Mạnh thời trang thì sân chơi là fashion week, chứ hát hò là chuyên môn của ca sĩ chuyên nghiệp mà”, là một bình luận nhận được nhiều tương tác.

Trước phản ứng này, Quỳnh Anh Shyn đã lên tiếng ngay dưới bài đăng, bày tỏ quan điểm thẳng thắn: “Dược sĩ hát thì chúng tôi cũng hát”.

Phát ngôn thẳng thắn của Quỳnh Anh Shyn được chú ý. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng việc thử sức ở lĩnh vực mới là quyền cá nhân, miễn sản phẩm đủ chất lượng.

Trước đó, Châu Bùi cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi phát hành MV đầu tay Big girl don’t you cry. Dù được đánh giá chỉn chu về hình ảnh và có sự chuẩn bị nhất định, sản phẩm của fashionista sinh năm 1997 vẫn gây tranh luận, chủ yếu xoay quanh giọng hát và kỹ thuật thanh nhạc.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, là một trong những fashionista có sức ảnh hưởng tại Việt Nam. Bắt đầu từ hình ảnh hot girl Hà Nội, cô dần chuyển hướng sang thời trang, xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang quốc tế. Bên cạnh vai trò influencer, cô còn tham gia diễn xuất và các hoạt động giải trí. Em xinh “say hi” được xem là cột mốc đánh dấu việc Quỳnh Anh Shyn sang lĩnh vực âm nhạc.