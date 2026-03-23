Chung Lệ Đề xin lỗi khi con gái đăng ảnh nhạy cảm

Chung Lệ Đề xin lỗi khi con gái Cayla đăng ảnh selfie trong nhà vệ sinh, vô tình lộ hình ảnh riêng tư của người phía sau. Nữ diễn viên thừa nhận thiếu sót trong việc dạy con.

Theo On, ngày 23/3, diễn viên Chung Lệ Đề lên tiếng xin lỗi sau khi con gái út Cayla đăng tải một bức ảnh selfie gây tranh cãi trên mạng xã hội. Bức ảnh được cho là đã vô tình ghi lại hình ảnh một người đang đi vệ sinh ở phía sau; thậm chí nhiều người cho rằng nhân vật trong khung hình là chị gái Jaden.

Trong bài đăng, Chung Lệ Đề cho biết đã đọc toàn bộ ý kiến của công chúng và nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc. Cô thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót trong quá trình nuôi dạy con, đặc biệt do bận rộn công việc nên chưa dành đủ thời gian quan tâm, đồng hành và định hướng tâm lý cho các con.

"Với tư cách là một người mẹ, tôi phải thẳng thắn thừa nhận rằng trong quá trình nuôi dạy con, tôi còn nhiều thiếu sót. Những năm qua vì bận rộn công việc, thời gian ở bên các con quá ít, sự quan tâm, giao tiếp và hỗ trợ tâm lý dành cho các con cũng chưa đủ. Tôi cảm thấy áy náy và tự trách. Gần đây, do sự bất cẩn khi đăng ảnh của con gái Cayla, đã vô tình chụp vào hình ảnh riêng tư của bạn học, gây ra rất nhiều phiền toái và bất an cho bạn ấy và gia đình. Tôi thực sự xin lỗi và tự trách", cô viết.

Hình ảnh gây tranh cãi của Cayla - con gái Chung Lệ Đề. Ảnh: On.

Cô cũng làm rõ thông tin lan truyền trước đó, khẳng định người xuất hiện trong ảnh không phải con gái Jaden như đồn đoán, mà là bạn học của Cayla. Nữ diễn viên kêu gọi cộng đồng mạng ngừng lan truyền hình ảnh và tin đồn nhằm bảo vệ quyền riêng tư của trẻ vị thành niên.

Chung Lệ Đề cho biết gia đình đã nhanh chóng xóa bức ảnh, đồng thời trao đổi nghiêm túc với con về ranh giới cá nhân, tầm quan trọng của quyền riêng tư và sự tôn trọng người khác.

Cayla (Trương Khải Lâm), sinh năm 2010, là con gái út của diễn viên Chung Lệ Đề và thuộc thế hệ “sao nhí” được chú ý tại showbiz Trung Quốc. Sở hữu ngoại hình nổi bật với chiều cao ấn tượng và gương mặt lai thanh tú, cô thường xuyên xuất hiện cùng mẹ tại các sự kiện và sớm bộc lộ tiềm năng trong lĩnh vực thời trang. Tuy còn ở độ tuổi vị thành niên, Cayla đã có lượng theo dõi đáng kể trên mạng xã hội, từ đó không ít lần gây tranh cãi liên quan đến phong cách hình ảnh và việc sử dụng mạng xã hội.

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, là diễn viên nổi tiếng và được mệnh danh "biểu tượng gợi cảm" tại châu Á. Cô có mẹ là người Việt Nam. Người đẹp từng tham gia nhiều dự án có tiếng như Mẹ kế, Thiên long bát bộ, Vua phá hoại... Ở tuổi ngũ tuần, Chung Lệ Đề vẫn giữ được vóc dáng thon thả, gợi cảm.