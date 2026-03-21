Điều chưa từng thấy ở Hàn Quốc

BTS tổ chức concert miễn phí, đánh dấu màn tái xuất sau hơn 3 năm. Sự kiện thu hút hàng chục nghìn người đổ về trung tâm Seoul, được phát trực tiếp toàn cầu.

Tối 21/3, nhóm nhạc Hàn Quốc BTS đã tổ chức concert miễn phí BTS The Comeback Live: Arirang tại quảng trường Gwanghwamun, quận Jongno (Seoul), đánh dấu màn tái xuất đầy đủ sau hơn 3 năm sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Theo Reuters, đây là lần đầu một nghệ sĩ K-pop tổ chức concert riêng tại địa điểm mang tính biểu tượng lịch sử - chính trị của Hàn Quốc. Sự kiện kéo dài 60 phút, bắt đầu lúc 20h với phần mở màn của 50 vũ công truyền thống, được phát trực tiếp toàn cầu qua Netflix. Hơn 20.000 vé được phát hành, song khoảng 100.000 người đã đổ về khu vực xung quanh; chính quyền Seoul huy động khoảng 6.700 cảnh sát cùng 8.200 nhân sự an ninh - y tế để kiểm soát đám đông.

An ninh tại quảng trường Gwanghwamun được thắt chặt. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, Yonhap News cho biết không khí quanh quảng trường từ sáng sớm đã mang màu sắc lễ hội. Từ 7h, nhiều fan đã xếp hàng trước rào chắn để giữ vị trí gần sân khấu; đến khoảng 7h30, đã có hàng nghìn người tụ tập quanh khu vực Gwanghwamun và cung Deoksu. Nhiều khán giả quốc tế bay tới Hàn Quốc chỉ để tham dự sự kiện, mang theo vật phẩm, chụp ảnh, chấp nhận đứng ngoài khu vé.

Đêm diễn được dàn dựng như một tác phẩm kể chuyện văn hóa, lấy cảm hứng từ dân ca Arirang, nhấn mạnh bản sắc Hàn Quốc trong hành trình toàn cầu của BTS. Sân khấu kết hợp âm nhạc hiện đại với yếu tố truyền thống, từ phần mở màn của 50 vũ công đến thiết kế trang phục gợi nhắc lịch sử. Danh sách 12 ca khúc gồm cả sản phẩm mới và các bản hit như Butter, MIC Drop, Dynamite, khép lại bằng Mikrokosmos với hình ảnh “biển sao” từ ánh đèn khán giả.

BTS giữa vòng vây người hâm mộ tại buổi diễn. Ảnh: Reuters.

Các thành viên nhiều lần nhấn mạnh ý nghĩa của concert: Suga gọi việc biểu diễn tại Gwanghwamun là “vinh dự lớn”, trong khi J-Hope khẳng định “BTS 2.0 chỉ mới bắt đầu”, đánh dấu giai đoạn mới của nhóm.

Concert diễn ra ngay sau khi BTS phát hành album phòng thu thứ 5 Arirang (20/3), đạt gần 4 triệu bản trong ngày đầu, ca khúc chủ đề Swim dẫn đầu iTunes tại 90 quốc gia. Sự kiện này đồng thời mở màn cho tour thế giới dự kiến lớn nhất lịch sử K-pop với ít nhất 82 đêm diễn tại 34 điểm đến, kéo dài đến năm 2027.