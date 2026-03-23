Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Justin Timberlake phàn nàn, khó chịu khi bị bắt

  Thứ hai, 23/3/2026 09:57 (GMT+7)
Justin Timberlake tỏ thái độ khó chịu, phàn nàn bị đối xử như tội phạm khi bị cảnh sát vụ bắt giữ vì lái xe khi say rượu năm 2024.

Theo Daily Mail, video từ camera gắn trên người cảnh sát, liên quan vụ bắt giữ Justin Timberlake vào tháng 6/2024 tại Hamptons (Mỹ), vừa được cơ quan chức năng công bố. Những hình ảnh được lan truyền cho thấy nam ca sĩ có phản ứng căng thẳng và phàn nàn.

Theo đó, lực lượng cảnh sát Sag Harbor đã tiến hành dừng xe và bắt giữ Timberlake sau khi anh rời khỏi American Hotel. Dựa trên quan sát tại hiện trường và kết quả kiểm tra tỉnh táo không đạt yêu cầu, cảnh sát quyết định tạm giữ nam ca sĩ với cáo buộc lái xe trong tình trạng say rượu. Trong quá trình làm việc, Timberlake nhiều lần tỏ ra bối rối, lo lắng và cho rằng mình bị đối xử như tội phạm.

“Tôi trân trọng việc các anh làm nhiệm vụ. Tôi chỉ uống một ly martini và đi theo bạn bè về nhà", ca sĩ chia sẻ. Sau đó, Timberlake tiếp tục: “Các anh đang đối xử với tôi như một tội phạm”.

Justin Timberlake anh 1

Justin Timberlake tại đồn cảnh sát khi bị bắt năm 2024. Ảnh: The Sag Harbor Village Police Department..

Khi thấy trong giấy tờ của cảnh sát ghi chủng tộc của mình là “white” (da trắng), anh hỏi lại: “White?”, rồi cười và nói rõ rằng mình chỉ đang đùa. Trong một video khác, Timberlake tỏ ra bối rối và lo lắng khi thực hiện các bài kiểm tra tỉnh táo. Anh nói: “Mấy bài này khó thật. Tim tôi đang đập rất nhanh”.

Khi được hỏi về lý do có mặt tại Hamptons, anh cho biết đang trong chuyến lưu diễn toàn cầu và khẳng định: “Tôi là Justin Timberlake”.

Trước đó, Timberlake bị còng tay và đưa về đồn khi từ chối thực hiện kiểm tra nồng độ cồn bằng máy thổi. Trước khi video được công bố, nam ca sĩ từng nỗ lực ngăn chặn việc phát tán, cho rằng mình đã ở trong “trạng thái dễ bị tổn thương” khi sự việc xảy ra.

Đến tháng 9/2024, chưa đầy ba tháng sau vụ việc, Timberlake đạt thỏa thuận nhận tội với cáo buộc lái xe trong tình trạng suy giảm khả năng. Sau phiên tòa, anh lên tiếng xin lỗi và kêu gọi công chúng không lái xe sau khi uống rượu, nhấn mạnh đây là “sai lầm” cá nhân và khuyến khích sử dụng các phương án thay thế như taxi, nhờ bạn bè hoặc ứng dụng gọi xe.

Minh An

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý