Không nhận ra 'em gái quốc dân' Moon Geun Young

Moon Geun Young trở lại sân khấu kịch, đánh dấu sự tái xuất sau 9 năm gián đoạn vì bệnh. Cô lột xác với vai diễn gai góc, vẻ ngoài thay đổi.

Theo Osen, diễn viên Moon Geun Young - từng ghi dấu qua bộ phim Trái tim mùa thu (2000), nay trở lại sân khấu kịch với vở Orphans, đánh dấu lần tái xuất sau 9 năm vắng bóng với lý do sức khỏe.

Trong vở diễn Orphans, Moon Geun Young vào vai Treat - một thanh niên mồ côi có tính cách bốc đồng, thô ráp nhưng nội tâm nhiều tổn thương. Đây là vai diễn khác biệt hoàn toàn với hình ảnh trong trẻo từng gắn liền với cô, bởi vốn được viết cho nam và yêu cầu một nguồn năng lượng gai góc. Ở phần trình diễn, nữ diễn viên gây chú ý khi thể hiện những câu chửi tục, cùng các cảnh hành động đòi hỏi thể lực.

“Tôi đọc kịch bản gần như mỗi tối và dần muốn thử sức, muốn chinh phục vai diễn này”, cô chia sẻ, đồng thời cho biết chính thông điệp an ủi từ kịch bản đã khiến cô quyết định quay lại sân khấu.

Để nhập vai, Moon Geun young cho biết cô đã luyện tập kỹ từ các động tác như xoay dao, xử lý cảnh hành động đến cách thoại để thể hiện sắc thái tự nhiên. “Tôi vốn không quen nói tục nên ban đầu nghe không giống thật. Tôi phải nhờ bạn bè, anh chị em xung quanh hỗ trợ luyện tập”, cô nói.

Moon Geun Young thay đổi nhiều so với trước đây. ảnh: Osen.

Trong lần xuất hiện này, Moon Geun Young cho thấy sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Nữ diễn viên để tóc ngắn, tạo hình giản dị. Gương mặt đầy đặn khiến cô trông trưởng thành hơn so với thời gắn liền với danh xưng “em gái quốc dân”. Sự thay đổi này diễn ra sau quãng thời gian cô điều trị bệnh hiếm và tạm ngừng hoạt động, song truyền thông Hàn Quốc nhìn nhận đây là sự điều chỉnh hình ảnh phù hợp với vai diễn mới.

Đây là lần đầu Moon Geun Young trở lại sân khấu kịch kể từ Romeo and Juliet (2017). Trước đó, cô buộc phải tạm dừng hoạt động vì mắc hội chứng chèn ép khoang cấp tính - một bệnh lý hiếm gây đau dữ dội và có nguy cơ tổn thương cơ, thần kinh. Nữ diễn viên đã trải qua bốn ca phẫu thuật và tập trung điều trị trong thời gian dài trước khi thông báo khỏi bệnh vào năm 2024.

Moon Geun Young (sinh năm 1987) nổi tiếng từ nhỏ với vai diễn trong Trái tim mùa thu (2000) và được gọi là “em gái quốc dân”. Cô ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như A Tale of Two Sisters, My Little Bride, Painter of the Wind, đồng thời trở thành một trong những diễn viên trẻ nhất từng giành Daesang.