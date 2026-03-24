Bạn gái Jason Statham táo bạo

Theo Daily Mail, người mẫu Rosie Huntington-Whiteley gây chú ý khi xuất hiện trên Vogue Australia với loạt hình ảnh gợi cảm, đồng thời có những chia sẻ hiếm hoi về đời sống cá nhân bên bạn đời là nam diễn viên Jason Statham.

Rosie diện một chiếc váy ren xuyên thấu màu xanh ánh kim lấp lánh, tạo dáng trên sofa nhung. Ở một hình ảnh khác, siêu mẫu diện bộ trang phục hoa xanh lá, khoe vòng eo săn chắc. Trên trang bìa, bà mẹ hai con mặc thiết kế đỏ nổi bật của Alaïa, tôn lên thân hình săn chắc nhờ tập luyện.

Rosie Huntington-Whiteley trong loạt ảnh mới đây. Ảnh: Vogue Australia.

Trong cuộc phỏng vấn, Rosie cho biết mối quan hệ kéo dài 16 năm với Jason Statham là điểm tựa quan trọng giúp cô giữ sự cân bằng. Cô mô tả bạn đời là người có tinh thần vững vàng, không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố hào nhoáng, đồng thời là "người ủng hộ lớn nhất” của cô.

Cả hai có chung niềm yêu thích với thiết kế nội thất và đã dành hai năm qua để cùng xây dựng một ngôi nhà mới. “Jason có gu thẩm mỹ hoàn hảo, anh dạy tôi rất nhiều về kiến trúc và nội thất”, cô chia sẻ. Bên cạnh đó, Huntington-Whiteley cũng tiết lộ gia đình đang lên kế hoạch chuyển về vùng nông thôn Anh gần New Forest nhằm tìm kiếm không gian sống yên bình cho các con.

Đáng chú ý, người đẹp lần đầu chia sẻ về cú sốc từ một dự án kinh doanh thất bại, được cho là liên quan đến thương hiệu mỹ phẩm Rose Inc. Trải nghiệm này khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm kéo dài khoảng một năm và phải tìm đến trị liệu tâm lý để vượt qua. Sau biến cố, Rosie Huntington-Whiteley cho biết cô đã thay đổi quan điểm, không còn theo đuổi kinh doanh bằng mọi giá, đồng thời học cách từ chối và đặt ranh giới rõ ràng trong công việc lẫn cuộc sống.

Rosie Huntington-Whiteley ở một khung hình khác. Ảnh: Vouge Australia.

Mối quan hệ giữa Rosie Huntington-Whiteley và Jason Statham được xem là một trong những chuyện tình bền vững của Hollywood. Hai người bắt đầu hẹn hò từ năm 2010 sau khi gặp nhau tại London, đến năm 2016 đính hôn nhưng đến nay vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Cả hai lựa chọn duy trì cuộc sống ổn định và kín tiếng, hiếm khi chia sẻ sâu về đời tư trước truyền thông.

Rosie Huntington-Whiteley sinh năm 1987, là một siêu mẫu, diễn viên và doanh nhân người Anh. Cô nổi tiếng với vai trò “thiên thần” Victoria’s Secret, sau đó lấn sân diễn xuất. Trong khi đó, Jason Statham hơn vị hôn thê 20 tuổi, là diễn viên, nhà sản xuất và võ sĩ người Anh. Anh nổi tiếng với các vai diễn gai góc, mạnh mẽ trong các bộ phim hành động đình đám như The Transporter, Crank, The Expendables, Fast & Furious…