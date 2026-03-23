Nghệ sĩ tập luyện Táo Quân

Các nghệ sĩ gồm Quốc Khánh, Trí Trung, Vân Dung, Tự Long... đang tập luyện cho Táo Quân. Chương trình trở lại vào 29/3, nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên.

Giữa lúc thông tin Táo Quân trở lại gây chú ý, các nghệ sĩ gắn liền với thương hiệu này đăng tải thêm nhiều hình ảnh liên quan đến chương trình. Tối 23/3, nghệ sĩ Trí Trung chia sẻ hình ảnh chụp quá trình tập luyện của dàn Táo.

Trong hình, Quốc Khánh tiếp tục đảm nhận nhân vật Ngọc Hoàng. Bên cạnh anh là những gương mặt quen thuộc đã góp phần làm nên thành công của Táo Quân suốt nhiều năm qua là Tự Long, Trí Trung, Quang Thắng và Vân Dung. Sự trở lại của chương trình này đang rất được mong đợi.

Các nghệ sĩ tập luyện cho Táo Quân. Ảnh: FBNV.

Cùng ngày, nghệ sĩ Quang Thắng đăng ảnh tập luyện bên Vân Dung, Tự Long. Kèm theo đó là chia sẻ: “‘Táo trái mùa’ nhưng vẫn ngon lắm nhé cả nhà ơi”.

Các nghệ sĩ khác cũng chia sẻ hình ảnh của những mùa tập luyện trước để bày tỏ tâm trạng hạnh phúc khi chương trình trở lại vào một dịp khá đặc biệt. Nghệ sĩ Vân Dung đăng tải hình ảnh bên Quang Thắng và Quốc Khánh kèm chú thích: “Gặp nhau trái mùa. Thực ra bây giờ mới là 23 tháng Chạp, những ngày qua chỉ là mơ thôi”.

Trong chương trình Cafe sáng, phát sóng trên VTV3 vào sáng 23/3, Đài truyền hình Việt Nam thông báo Táo Quân chính thức trở lại. Chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ phát sóng vào ngày 29/3, nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV phát sóng chương trình đầu tiên.

"Chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 như một lời tri ân gửi tới khán giả đã đồng hành và yêu mến trong suốt những năm qua. Một trong những điểm nhấn là màn tái xuất của các Táo gạo cội trong chương trình Gặp nhau cuối năm", theo VTV.

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, Táo Quân không được thực hiện, để lại nhiều tiếc nuối cho khán giả.

Đêm giao thừa, chương trình này được thay thế bởi Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân. Chương trình này theo hướng giải trí tổng hợp. Ngoài các tiểu phẩm hài, chương trình còn có trình diễn thời trang, âm nhạc. Ngay khi lên sóng, Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa xuân bị chê bai vì nội dung kém hấp dẫn, nhiều quảng cáo.