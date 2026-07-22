Quyết định khiến MU bị CĐV chỉ trích dữ dội

Chính sách kiểm soát vé mùa mới của Manchester United đang vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ chính các hội cổ động viên "Quỷ đỏ".

Quyết định mới của ban lãnh đạo MU vấp phải phản ứng dữ dội từ CĐV. Ảnh: Reuters.

Manchester United tiếp tục đối mặt với áp lực từ chính người hâm mộ sau khi hàng nghìn tài khoản vé mùa bị hạn chế quyền truy cập trong chiến dịch chống phe vé.

Theo quy định mới, những tài khoản có thông tin đăng nhập hoặc tên người dùng được chia sẻ với hơn 6 người sẽ bị đưa vào diện theo dõi vì nghi ngờ tiếp tay cho hoạt động bán vé trái phép.

Tuy nhiên, động thái này nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều CĐV lâu năm cho rằng họ bị xử lý dù chỉ đơn giản chuyển vé cho người thân hoặc bạn bè. Một người sở hữu vé mùa suốt 22 năm chia sẻ trên mạng xã hội X rằng anh nhận được email cảnh báo từ CLB và có nguy cơ mất tấm vé gắn bó hơn hai thập kỷ chỉ vì từng chuyển vé cho mẹ.

Lần đầu tiên, toàn bộ các hội cổ động viên lớn của Manchester United cùng ký vào một tuyên bố chung. Họ khẳng định không phản đối việc trấn áp phe vé chuyên nghiệp, nhưng yêu cầu CLB phải hành động công bằng, minh bạch và đúng quy trình.

Theo các hội CĐV, những người đã đồng hành với đội bóng nhiều thập kỷ không nên bị đối xử như "nghi phạm" khi chưa có bằng chứng rõ ràng, đồng thời chỉ trích cách làm hiện nay là "cấm trước, hỏi sau".

Rất nhiều CĐV MU cho rằng họ bị đối xử như "nghi phạm". Ảnh: Reuters.

Các hội cổ động viên cũng kêu gọi Manchester United tạm dừng mọi quyết định đình chỉ hoặc hủy vé mùa để đối thoại với người hâm mộ và khôi phục niềm tin. Trong khi đó, phía CLB khẳng định hệ thống sẽ không đánh dấu các hoạt động vô hại như đăng nhập tài khoản của người thân.

Manchester United cho biết mọi trường hợp đều được yêu cầu giải trình và chỉ áp dụng chế tài nếu không nhận được phản hồi sau 14 ngày hoặc không có lời giải thích hợp lý.

Đội chủ sân Old Trafford phủ nhận việc siết chặt quản lý vé nhằm tăng doanh thu hay cắt giảm số lượng người sở hữu vé mùa. CLB nhấn mạnh những vé bị thu hồi sẽ được cấp lại cho người đang nằm trong danh sách chờ.

Dù vậy, chính sách mới tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn giữa ban lãnh đạo và người hâm mộ, sau hàng loạt quyết định gây tranh cãi gần đây như tăng giá vé, tăng giá vé mùa và di dời nhiều CĐV khỏi khán đài Sir Bobby Charlton để nhường chỗ cho khu vực dịch vụ cao cấp.

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