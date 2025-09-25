Quỹ Nhà ở quốc gia chỉ để cho thuê, hoạt động phi lợi nhuận

Theo lãnh đạo Chính phủ, khi khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động vẫn khó, còn nhà ở xã hội khó đáp ứng nhu cầu thì Quỹ Nhà ở phục vụ cho thuê nhà ở là thiết thực.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định về thành lập và tổ chức hoạt động của Quỹ Nhà ở quốc gia. Ảnh: VGP/Minh Khôi.

Ngày 25/9, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị định thành lập Quỹ Nhà ở quốc gia nhằm triển khai Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Làm rõ về dự thảo nghị định, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Thành Trung cho biết nghị định được xây dựng theo chính sách thí điểm của Nghị quyết 201/2025. Quỹ Nhà ở quốc gia chỉ phục vụ cho thuê, hoạt động phi lợi nhuận, là quỹ tài chính ngoài ngân sách, không chi trùng với nhiệm vụ đã do ngân sách bảo đảm. Nhà nước sẽ cấp vốn điều lệ ban đầu, sau đó huy động thêm từ nhiều nguồn khác như địa phương, tài trợ và các dự án liên quan.

Bộ Tài chính cho rằng mô hình đơn vị sự nghiệp công lập là phù hợp nhất, vừa có khung pháp lý rõ ràng, vừa bảo đảm hỗ trợ ngân sách, đồng thời tạo dòng tiền từ cho thuê để tái đầu tư. Thực tiễn ở TP.HCM và Hà Nội đã có quỹ phát triển nhà ở hoạt động hiệu quả, nhưng theo các mô hình khác nhau, nên cần lựa chọn cách thống nhất, khả thi trên phạm vi cả nước.

Tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường chia sẻ qua 20 năm hoạt động, Quỹ Nhà ở TP.HCM đã hỗ trợ gần 7.000 đối tượng vay vốn mua nhà, giải ngân hơn 3.800 tỷ đồng từ vốn điều lệ 1.600 tỷ đồng . Ông đề xuất bổ sung nguồn lực từ quỹ nhà tái định cư còn dư thừa, giao địa phương quyền linh hoạt trong huy động vốn và sử dụng tài sản.

Đại diện UBND TP Hà Nội cũng đồng tình với mục tiêu thành lập quỹ, coi đây là công cụ quan trọng phát triển nhà cho thuê, nhưng cần cân bằng giữa mục tiêu an sinh và hiệu quả tài chính, đồng thời tận dụng đơn vị quản lý nhà ở tại địa phương thay vì lập thêm tổ chức mới.

Kết luận, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khả năng tiếp cận nhà ở của người lao động còn rất khó khăn, trong khi đề án xây dựng 1 triệu căn hộ xã hội đến năm 2030 cũng chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu. Do đó, chính sách cho thuê nhà ở là thiết thực, phù hợp với thực tiến.

Phó thủ tướng lưu ý quỹ phải tách bạch giữa quỹ nhà và quỹ tài chính, có cơ chế thu hút vốn, phân bổ nguồn lực hợp lý, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương.

Lãnh đạo Chính phủ cho rằng không nhất thiết lập thêm bộ máy mới, mà có thể giao cho các thiết chế sẵn như quỹ đầu tư phát triển nhà ở tại Hà Nội, TP.HCM, đồng thời khuyến khích tổ chức như Tổng Liên đoàn Lao động, doanh nghiệp lớn tham gia xây dựng nhà cho thuê.

Ông yêu cầu cân nhắc kỹ về cơ chế quản lý để thu hút nhân lực chất lượng cao, đủ năng lực quản lý nguồn vốn hàng nghìn tỷ đồng. Cơ chế quản trị phải theo hướng doanh nghiệp, chặt chẽ, hiệu quả, tránh vận hành cứng nhắc.

Nguồn vốn cho quỹ có thể từ 20% quỹ đất trong các dự án thương mại, quỹ nhà tái định cư dư thừa, ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn tích lũy từ cho thuê. Vốn phải được quay vòng, tránh để nhà xây xong nhưng không có người thuê.

Phó thủ tướng khẳng định Quỹ Nhà ở quốc gia là nhiệm vụ cấp thiết, cần thực hiện trong vài năm tới, bảo đảm thực chất, khả thi và gắn với nhu cầu thực tế.