Trình dự thảo Nghị định Quỹ nhà ở quốc gia trước 15/9

Bộ Xây dựng tập trung xây dựng và lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương với dự thảo Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, dự kiến trình Chính phủ trước 15/9.

Sáng 6/9, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh có báo cáo về công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh.

"Bộ Xây dựng đã tập trung xây dựng và lấy ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp đối với dự thảo Nghị định quy định về Quỹ nhà ở quốc gia. Ngày 7/8, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp thẩm định đối với hồ sơ dự thảo Nghị định và Bộ Xây dựng dự kiến trình Chính phủ trước ngày 15/9", ông Trần Hồng Minh nêu rõ.

Bộ trưởng cho biết, tính đến ngày 20/8, cả nước hoàn thành 36.962/100.275 căn nhà ở xã hội; khởi công 67 dự án với quy mô 53.427 căn (tăng 30.329 căn so với tháng 7).

Trong 8 tháng năm 2025, Bộ Xây dựng tổ chức 29 đoàn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai các dự án nhà ở xã hội tại các địa phương. Sau khi đi kiểm tra, đoàn đều có thông báo đề nghị các địa phương quyết liệt triển khai, đảm bảo hoàn thành mục tiêu Thủ tướng giao.

Liên quan đến thị trường bất động sản, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, giá tăng cao nhưng người mua thực chất ít, nhiều dự án bỏ trống.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng đang tổng hợp báo cáo, đánh giá khó khăn vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật của các tỉnh, thành phố, để chuẩn bị cho công tác nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2023.

Đồng thời, xây dựng Nghị định về quỹ nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội tạo nguồn cung cho thị trường; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý"; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, công chứng, đất đai, đầu tư, hoạt động xây dựng...

Về công tác quản lý đầu tư xây dựng, ông Trần Hồng Minh cho hay, Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, hoàn thành, bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn lao động… tại các dự án trọng điểm như: Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1...

"Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành về cơ bản sẽ kịp hoàn thành vào ngày 19/12 và đưa vào sử dụng trong năm 2026. Hiện nay tiến độ thi công trên công trường rất tích cực, tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện cho chủ đầu tư nhiều về khơi thông vật liệu, đường kết nối…mặc dù khu vực Đồng Nai, Bình Dương có mưa nhiều nhưng không ảnh hưởng đến việc thi công sân bay", Bộ trưởng báo cáo.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tích cực đôn đốc các chủ đầu tư/ban quản lý dự án chỉ đạo các nhà thầu bám sát kế hoạch thi công chi tiết, bố trí tài chính, nhân lực, vật lực, thi công 3 ca, 4 kíp nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; khẩn trương làm việc với các cấp chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo đủ nguồn vật liệu cung cấp cho dự án, nhất là các dự án khu vực phía Nam.