Quỹ ngoại liên tục tăng sở hữu ở công ty Chủ tịch Đỗ Quang Vinh

Quỹ Pyn Elite Fund tiếp tục gia tăng tỷ trọng tại Chứng khoán SHS khi mua ròng hàng chục triệu cổ phiếu chỉ trong thời gian ngắn, nâng sở hữu lên 7,82% vốn.

Quỹ ngoại đến từ Phần Lan PYN Elite Fund vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu.

Theo đó, ngày 1/4, PYN Elite Fund đã mua 8 triệu cổ phiếu SHS qua giao dịch khớp lệnh, qua đó nâng sở hữu từ hơn 62,3 triệu cổ phiếu (tương đương 6,93% vốn) lên hơn 70,3 triệu cổ phiếu (7,82% vốn).

Thời gian gần đây, quỹ ngoại đến từ Phần Lan này liên tục mua vào cổ phiếu SHS. Cụ thể, ngày 25/3, quỹ mua vào gần 2,9 triệu cổ phiếu SHS, qua đó nâng sở hữu lên hơn 47,3 triệu cổ phiếu, tương ứng 5,26% và trở thành cổ đông lớn của nhà môi giới chứng khoán này.

Đến ngày 31/3, PYN Elite Fund tiếp tục mua thêm 15 triệu cổ phiếu SHS bằng phương thức khớp lệnh qua sàn.

Trong báo cáo tháng 3, PYN Elite cho biết quỹ ghi nhận hiệu suất âm 9,6% trong tháng, thấp hơn mức giảm 11% của VN-Index. Tính từ đầu năm, hiệu suất quỹ ở mức âm 3,55%.

SHS hiện không phải cổ phiếu mà PYN Elite nắm tỷ trọng lớn nhất. Danh mục cuối tháng 3 cho thấy cấu trúc top 10 gồm các cổ phiếu của quỹ này có STB (14,5%), HPG (12,2%), MWG (9,8%), FPT (7,7%), HVN (5,5%), VIB (5,1%), TCBS (4,8%), OCB (4,4%), HDG (4,3%) và ACV (4%).

Chia sẻ hồi cuối tháng 3, ông Petri Deryng, nhà điều hành quỹ PYN Elite tiết lộ quỹ này đã thực hiện giao dịch với tổng giá trị khoảng 200 triệu euro vào đầu tháng 3, kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra. Theo ông, biến động thị trường khiến giá trị tài sản ròng suy giảm là yếu tố không mong muốn, nhưng cũng tạo cơ hội để cơ cấu lại danh mục, thông qua việc chốt lời các cổ phiếu giữ giá tốt và tích lũy những mã có mức chiết khấu hấp dẫn hơn.

Về SHS, theo kế hoạch trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.739 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 1.718 tỷ đồng .

Công ty cho biết mức kế hoạch này được xây dựng trên nền kết quả năm 2025 tăng trưởng cao, khi doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch đề ra, lần lượt trên 60% và hơn 20%, đồng thời phản ánh cách tiếp cận chủ động của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường năm 2026 dự báo còn nhiều biến số khó lường.

SHS cũng dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2026. Vốn điều lệ trước phát hành là 8.995 tỷ đồng , dự kiến tăng thêm tối đa khoảng 1.070 tỷ đồng , tương ứng phát hành gần 107 triệu cổ phiếu SHS.

Phương án tăng vốn được triển khai thông qua 3 cấu phần chính, bao gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5% (tương ứng gần 45 triệu cổ phiếu SHS) để thưởng cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với tỷ lệ 5,23% (47 triệu cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với tỷ lệ 1,67% (15 triệu cổ phiếu).

Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của SHS dự kiến tăng lên tối đa khoảng 10.064 tỷ đồng . Nguồn vốn bổ sung dự kiến sẽ được ưu tiên cho hoạt động mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ, đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ.

Cùng với phương án tăng vốn, SHS cũng dự kiến trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5%. Theo đó, cổ đông SHS sẽ nhận được 5% cổ tức bằng tiền mặt và 5% cổ phiếu thưởng.