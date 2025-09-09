Vietcombank có thêm cổ đông ngoại nắm trên 1% vốn

Quỹ đầu tư này hiện sở hữu hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB (tương đương 0,15% vốn). Người liên quan đến quỹ ngoại này cũng nắm 78,1 triệu cổ phiếu VCB (0,96% vốn).

Quỹ ngoại T.Rowe Price Associate, Inc vừa trở thành cổ đông sở hữu trên 1% vốn của Vietcombank. Ảnh: Nam Khánh.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (HoSE: VCB) vừa công bố thông tin về cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên của ngân hàng căn cứ thông tin cổ đông cung cấp đến ngày 4/9.

Đáng chú ý, danh sách lần này xuất hiện quỹ ngoại T.Rowe Price Associate, Inc. Hiện quỹ ngoại này đang sở hữu hơn 12,5 triệu cổ phiếu VCB, tương đương 0,15% vốn điều lệ ngân hàng. Ngoài ra, người có liên quan đến quỹ này cũng nắm giữ hơn 78,1 triệu cổ phiếu, tương ứng 0,953% vốn ngân hàng.

Như vậy, tổng số lượng cổ phiếu mà T. Rowe Price Associates cùng người có liên quan đang nắm giữ tại Vietcombank lên tới gần 90,7 triệu cổ phiếu, chiếm hơn 1,1% vốn. Với thị giá cổ phiếu VCB kết phiên 9/9 ở mức 64.900 đồng, giá trị lô cổ phiếu quỹ T. Rowe Price Associates cùng người có liên quan nắm giữ vào khoảng 5.900 tỷ đồng .

Ngoài quỹ T. Rowe Price, Vietcombank hiện có 3 cổ đông lớn khác gồm Ngân hàng Nhà nước nắm giữ 74,8% vốn, tương đương hơn 6,25 tỷ cổ phiếu; cổ đông chiến lược Ngân hàng Mizuho (Nhật Bản) sở hữu 15% vốn, tương ứng hơn 1,25 tỷ cổ phiếu; và Quỹ đầu tư chính phủ Singapore (GIC) hiện nắm hơn 84,5 triệu cổ phiếu VCB, chiếm 1,01% vốn điều lệ ngân hàng.

T. Rowe Price Associates là công ty quản lý đầu tư toàn cầu, thành viên của T. Rowe Price Group, Inc., có trụ sở tại Baltimore, Maryland (Mỹ). Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản cho cá nhân, tổ chức và nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Thành lập năm 1937 bởi Thomas Rowe Price Jr. - người được mệnh danh là “cha đẻ” của trường phái đầu tư cổ phiếu tăng trưởng. Hiện T. Rowe Price Group quản lý khối tài sản hơn 1.700 tỷ USD , nằm trong top 25 công ty quản lý quỹ lớn nhất thế giới. Quỹ theo đuổi chiến lược đầu tư chủ động và đã mở rộng hiện diện tại châu Á từ năm 1982.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 6 tháng đầu năm, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 21.894 tỷ đồng , tăng 5% so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục duy trì vị thế ngân hàng có lợi nhuận cao nhất ngành. Lợi nhuận sau thuế cùng giai đoạn đạt 17.539 tỷ đồng , tăng 5%.

Tổng tài sản tính đến cuối quý II của Vietcombank đạt hơn 2,2 triệu tỷ đồng , tăng 6% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi khách hàng lần lượt đạt gần 1,56 triệu tỷ và 1,59 triệu tỷ đồng , tăng 7% và 8% so với đầu năm.

Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ của Ngân hàng Ngoại thương là 1%. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay có tổng giá trị hơn 2,6 triệu tỷ đồng . Trong đó, bất động sản là tài sản thế chấp chủ yếu, đạt giá trị hơn 1,73 triệu tỷ đồng , chiếm 67% tổng giá trị tài sản đảm bảo.

Ngoài Vietcombank, vào tháng 5 trước đó, T. Rowe Price Associates cũng đã mua thêm gần 1,24 triệu cổ phiếu của nhà kinh doanh vàng bạc, trang sức PNJ, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,18% (tương đương 17,5 triệu cổ phiếu). Với số vốn này, T. Rowe Price Associates đã trở thành cổ đông lớn tại PNJ.