Quy định lạ ở Siêu cúp châu Âu

Trận Siêu cúp châu Âu giữa Tottenham và PSG sẽ bỏ qua hiệp phụ nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút, qua đó lập tức phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu không có hiệp phụ.

Theo quy định của UEFA, nếu hòa sau 90 phút ở Siêu cúp châu Âu, hai đội không đá hiệp phụ mà bước thẳng vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Quy định này khác với Champions League, Europa League hay Conference League, những giải đấu luôn có 30 phút hiệp phụ trước khi đá penalty.

Điều đó đồng nghĩa nếu Tottenham phong tỏa được PSG trong thời gian chính thức, họ sẽ tránh được sức ép thể lực từ 30 phút hiệp phụ, tăng cơ hội tạo bất ngờ trước nhà vô địch châu Âu. Đáng chú ý, cả Spurs lẫn PSG đều chưa từng vô địch Siêu cúp châu Âu, nên đây sẽ là cột mốc lịch sử cho bất kỳ đội nào giành chiến thắng.

Spurs góp mặt nhờ chiến thắng trước MU ở chung kết Europa League, còn PSG giành vé bằng chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Inter Milan, hoàn tất cú ăn ba trong mùa 2024/25.

PSG được đánh giá vượt trội với dàn sao như Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele… Tuy nhiên, HLV Thomas Frank tỏ ra đầy tự tin: "Đây là một trận chung kết, và chúng tôi muốn thắng. PSG là đội hay nhất châu Âu, mạnh đều ở cả 11 vị trí, nhưng chúng tôi tin vào bản thân và sẽ chiến đấu để giành cúp".

Trận Siêu cúp châu Âu 2025 sẽ diễn ra trên sân Bluenergy (Udine, Italy) vào lúc 2h00 ngày 14/8.