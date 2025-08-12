Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quy định lạ ở Siêu cúp châu Âu

  • Thứ ba, 12/8/2025 14:52 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Trận Siêu cúp châu Âu giữa Tottenham và PSG sẽ bỏ qua hiệp phụ nếu hai đội hòa nhau sau 90 phút, qua đó lập tức phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trận tranh Siêu cúp châu Âu không có hiệp phụ.

Theo quy định của UEFA, nếu hòa sau 90 phút ở Siêu cúp châu Âu, hai đội không đá hiệp phụ mà bước thẳng vào loạt luân lưu để phân định thắng thua. Quy định này khác với Champions League, Europa League hay Conference League, những giải đấu luôn có 30 phút hiệp phụ trước khi đá penalty.

Điều đó đồng nghĩa nếu Tottenham phong tỏa được PSG trong thời gian chính thức, họ sẽ tránh được sức ép thể lực từ 30 phút hiệp phụ, tăng cơ hội tạo bất ngờ trước nhà vô địch châu Âu. Đáng chú ý, cả Spurs lẫn PSG đều chưa từng vô địch Siêu cúp châu Âu, nên đây sẽ là cột mốc lịch sử cho bất kỳ đội nào giành chiến thắng.

Spurs góp mặt nhờ chiến thắng trước MU ở chung kết Europa League, còn PSG giành vé bằng chức vô địch Champions League sau khi đánh bại Inter Milan, hoàn tất cú ăn ba trong mùa 2024/25.

PSG được đánh giá vượt trội với dàn sao như Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele… Tuy nhiên, HLV Thomas Frank tỏ ra đầy tự tin: "Đây là một trận chung kết, và chúng tôi muốn thắng. PSG là đội hay nhất châu Âu, mạnh đều ở cả 11 vị trí, nhưng chúng tôi tin vào bản thân và sẽ chiến đấu để giành cúp".

Trận Siêu cúp châu Âu 2025 sẽ diễn ra trên sân Bluenergy (Udine, Italy) vào lúc 2h00 ngày 14/8.

Donnarumma thất vọng

Thủ thành Gianluigi Donnarumma tỏ rõ sự thất vọng khi bị PSG gạch tên khỏi danh sách cầu thủ dự trận Siêu cúp châu Âu với Tottenham ngày 14/8.

5 giờ trước

Donnarumma coi như rời PSG, rộng cửa tới MU

Truyền thông Pháp đồng loạt xác nhận PSG gạch tên Gianluigi Donnarumma khỏi danh sách tham dự trận Siêu cúp châu Âu vào ngày 14/8.

12 giờ trước

PSG mâu thuẫn nội bộ vì Quả bóng vàng?

Mối quan hệ giữa Achraf Hakimi và Ousmane Dembele có thể xấu đi vì cuộc đua giành Quả bóng vàng 2025.

33:1993 hôm qua

Cuốn “The Italian Job” do cố danh thủ Gianluca Vialli viết chung với nhà báo nổi tiếng Gabriele Marcotti mang tới độc giả góc nhìn khác biệt về bóng đá Italy, nơi cuộc chơi được coi như đánh trận.

Minh Nghi

Siêu cúp châu Âu PSG FC Tottenham Ngoại hạng Anh Siêu cúp châu Âu penalty hiệp phụ

  • Tottenham

    Tottenham

    CLB bóng đá Tottenham Hotspur, thường được gọi là Tottenham hoặc Spurs, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp ở Tottenham, London, nước Anh, thi đấu tại Premier League. Tottenham lần đầu tiên vô địch FA Cup vào năm 1901. Tottenham là câu lạc bộ đầu tiên trong thế kỷ 20 đạt được Liên đoàn và FA Cup Double, chiến thắng cả hai cuộc thi trong mùa 1960-61.

    • Thành lập: 5/9/1882
    • Biệt danh: Spurs, Lilywhites, Yids
    • Sân vận động: Wembley

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý