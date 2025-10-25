Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 bộ trưởng

Quốc hội khóa XV thống nhất phê chuẩn bổ nhiệm chức danh bộ trưởng 3 bộ: Ngoại giao, Nông nghiệp và Môi trường, Nội vụ.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 25/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Gồm: ông Lê Hoài Trung giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng với 427/427 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung. Ảnh: Quochoi.vn.

Tân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê quán TP Huế. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Hoài Trung là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có thời gian dài công tác trong lĩnh vực Ngoại giao, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc.

Từ tháng 3/2021, ông Lê Hoài Trung giữ cương vị Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Tháng 2/2025, ông được Bộ Chính trị được bổ nhiệm giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ngày 29/8/2025, Thủ tướng có quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng.

Tân Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng sinh ngày 11/8/1973, quê quán tỉnh Phú Thọ. Ông có trình độ Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Đức Thắng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trong quá trình công tác, ông Trần Đức Thắng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó cục trưởng rồi Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương rồi làm Phó chủ nhiệm Ủy ban.

Tháng 10/2022, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025. Ông được Thủ tướng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ từ ngày 1/7/2025.

Ngày 17/7/2025, ông Trần Đức Thắng được Thủ tướng giao quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình.

Tân Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình sinh ngày 15/3/1967, quê quán tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế chính trị; Cử nhân lý luận chính trị.

Ông Đỗ Thanh Bình là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trưởng thành từ cơ sở, ông Đỗ Thanh Bình kinh qua nhiều vị trí công tác ở Kiên Giang (cũ) như: Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận; Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2025, ông Đỗ Thanh Bình được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi TP Cần Thơ sáp nhập với tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, ông Đỗ Thanh Bình được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ (mới).

Từ tháng 9/2025, ông Đỗ Thanh Bình giữ cương vị Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ.