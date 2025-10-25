Tiểu sử tân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

Trước khi trở thành Bộ trưởng Ngoại giao, ông Lê Hoài Trung đã trải qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Ngoại giao và có thời gian làm Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

LÊ HOÀI TRUNG Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Sinh ngày 27/4/1961 tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế - Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII

- Đại biểu Quốc hội khóa XV Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp Lý luận chính trị 1982-1993 Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao; Tùy viên rồi Bí thư thứ ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ) 7/1993-10/1995 Học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Mỹ) 12/1995-10/2006 Chuyên viên; Trợ lý Vụ trưởng; Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ) 10/2006-12/2010 Quyền Vụ trưởng; Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao 12/2010 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao 7/2011-10/2014 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Mỹ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York 10/2014-1/2016 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11/2014); Ủy viên các ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 1/2016 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII 3/2021 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng 10/2023 Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII 2/2025-8/2025 Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 10/2025 Bộ trưởng Ngoại giao