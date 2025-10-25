Tiểu sử tân Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung

|
LÊ HOÀI TRUNG
Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao
Sinh ngày 27/4/1961 tại huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế
- Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao; Cao cấp Lý luận chính trị
1982-1993
Chuyên viên Vụ Các vấn đề chính trị chung (nay là Vụ Các tổ chức quốc tế), Bộ Ngoại giao; Tùy viên rồi Bí thư thứ ba Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)
7/1993-10/1995
Học Thạc sĩ tại Trường Luật quốc tế và Ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts (Mỹ)
12/1995-10/2006
Chuyên viên; Trợ lý Vụ trưởng; Phó vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao; Tham tán Công sứ, Phó trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ)
10/2006-12/2010
Quyền Vụ trưởng; Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao
12/2010
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao
7/2011-10/2014
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc (New York, Mỹ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nước ngoài tại Mỹ; Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực New York
10/2014-1/2016
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (từ 11/2014); Ủy viên các ban chỉ đạo Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
1/2016
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII
3/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng
10/2023
Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
2/2025-8/2025
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
10/2025
Bộ trưởng Ngoại giao