Quốc hội chốt bổ sung thêm Phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

  • Thứ sáu, 24/10/2025 18:47 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10.

Chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó thủ tướng bằng hình thức biểu quyết điện tử với 430/434 tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 8 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 7 Phó thủ tướng.

7 Phó Thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Cũng tại phiên họp chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm hai Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

23 giờ trước

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 bộ trưởng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.

23 giờ trước

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

https://vtcnews.vn/quoc-hoi-chot-bo-sung-them-pho-thu-tuong-nhiem-ky-2021-2026-ar973023.html

Anh Văn/VTC News

Thêm Phó thủ tướng Nguyễn Thanh Hải Trần Hồng Hà Lê Thành Long Hồ Đức Phớc Nguyễn Hòa Bình Quốc hội Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

  • Nguyễn Thanh Hải

    Nguyễn Thanh Hải

    Bà Nguyễn Thanh Hải là Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Bà từng giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó chủ nhiệm, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

    • Chức vụ: Trưởng ban Dân nguyện
    • Năm sinh: 1970
    • Quê quán: Hà Nội
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư - Tiến sĩ vật lý

  • Trần Hồng Hà

    Trần Hồng Hà

    Ông Trần Hồng Hà là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu; thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Hà Tĩnh
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ khai thác mỏ

  • Lê Thành Long

    Lê Thành Long

    Ông Lê Thành Long là Bộ trưởng Tư pháp; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; thứ trưởng Bộ Tư pháp.

    • Chức vụ: Bộ trưởng Tư pháp
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ luật học

  • Hồ Đức Phớc

    Hồ Đức Phớc

    Ông Hồ Đức Phớc là Tổng Kiểm toán Nhà nước; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐND, Bí thư tỉnh ủy Nghệ An.

    • Chức vụ: Tổng Kiểm toán Nhà nước
    • Năm sinh: 1963
    • Quê quán: Nghệ An
    • Học vị, học hàm: Tiến sĩ kinh tế

  • Nguyễn Hòa Bình

    Nguyễn Hòa Bình

    Ông Nguyễn Hòa Bình là Chánh án TAND Tối cao; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV. Ông từng giữ chức vụ Phó thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.

    • Chức vụ: Chánh án TAND Tối cao
    • Năm sinh: 1958
    • Quê quán: Quảng Ngãi
    • Học vị, học hàm: Phó giáo sư, tiến sĩ luật

