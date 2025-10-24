Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm hai Ủy ban của Quốc hội

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Chiều 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Với 431/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Cũng tại phiên họp, Quốc hội nghe Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.