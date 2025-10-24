Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

  • Thứ sáu, 24/10/2025 07:11 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Theo chương trình của trình kỳ họp, chiều 24/10, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước đó, Trung ương đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội; hai Chủ nhiệm Ủy ban và phê chuẩn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 10.

Hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Trao đổi với phóng viên tại họp báo trước kỳ họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là quy trình thường xuyên, nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Toàn bộ quy trình nhân sự được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ được tiếp tục thực hiện trong ngày 25/10.

Sáng 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), sau đó sẽ tiến hành thảo luận về nội dung này.

Đề xuất thành lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện

Chiều 23/10, các đại biểu Quốc hội (ĐB) thảo luận tại tổ về dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề xuất thí điểm thành lập cơ quan báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện ở TP.HCM, Hà Nội.

18 giờ trước

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra 7 ngày

Theo dự kiến, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 19/1 đến 25/1/2026.

22 giờ trước

Tổ chức Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

07:10 22/10/2025

Cong an giam dinh the nao trong vu ve so trung 2 ty bi rach hinh anh

Công an giám định thế nào trong vụ vé số trúng 2 tỷ bị rách

1 giờ trước 16:28 24/10/2025

0

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã áp dụng nhiều phương pháp giám định hiện đại, từ soi kính hiển vi có độ phân giải cao, thiết bị giám định kỹ thuật tài liệu sử dụng các nguồn ánh sáng đa bước sóng...

Tong Thu ky Lien Hop Quoc den Ha Noi hinh anh

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc đến Hà Nội

2 giờ trước 15:52 24/10/2025

0

Nhận lời mời của Chủ tịch nước, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

