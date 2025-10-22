Tổ chức Lễ tang nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Trần Phương

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Đồng chí Trần Phương, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ), đã từ trần hồi 6 giờ 2 phút, ngày 18/10 (tức ngày 27 tháng 8 năm Ất Tỵ) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 98 tuổi.

Đồng chí Trần Phương. Ảnh: CAND.

Đồng chí Trần Phương (tên khai sinh: Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927; quê quán: Xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên); thường trú tại số nhà 28, phố Tăng Bạt Hổ, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; tham gia hoạt động cách mạng tháng 9/1943; vào Đảng tháng 9/1945.

Đồng chí Trần Phương nguyên là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IV; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V; Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ); Bộ trưởng Bộ Nội thương (nay là Bộ Công Thương); Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; đại biểu Quốc hội khóa VII.

Trong 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Trần Phương đã có nhiều thành tích đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những thành tích, cống hiến của đồng chí Trần Phương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức Lễ tang đồng chí Trần Phương với nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban lễ tang Nhà nước gồm 27 đồng chí, do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm trưởng ban.

Linh cữu đồng chí Trần Phương quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội. Lễ viếng tổ chức vào hồi 9h30 đến 12h ngày 24/10 (tức ngày 4 tháng 9 năm Ất Tỵ). Lễ truy điệu từ 12h ngày 24/10. Lễ an táng từ 13 giờ 00 phút cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên (nay là phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).