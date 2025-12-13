Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Quảng Trị sắp có nhà máy điện khí gần 2 tỷ USD

  • Thứ bảy, 13/12/2025 09:08 (GMT+7)
  • 9 phút trước

UBND tỉnh Quảng Trị vừa trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đánh dấu bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của miền Trung.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch III có quy mô khoảng 74 ha, tổng mức đầu tư hơn 41.800 tỷ đồng, sử dụng vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước.

dien khi anh 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị trao chấp thuận chủ trương đầu tư cho tập đoàn EVN.

Dự án được triển khai tại xã Phú Trạch, nằm trong Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. UBND tỉnh Quảng Trị đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời phê duyệt EVN là nhà đầu tư.

Theo EVN, Trung tâm Điện lực Quảng Trạch gồm ba nhà máy: Quảng Trạch I, LNG Quảng Trạch II và LNG Quảng Trạch III, với tổng công suất khoảng 4.500 MW.

Khi vận hành, mỗi nhà máy sẽ cung cấp khoảng 9,1 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và tăng tính ổn định của lưới điện.

Việc được chấp thuận chủ trương đầu tư giúp dự án LNG Quảng Trạch III trở thành mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng của tỉnh. Dự án được kỳ vọng đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng/năm vào ngân sách, tạo thêm việc làm ổn định cho lao động địa phương, thúc đẩy các ngành công nghiệp hỗ trợ và thu hút thêm những nhà đầu tư lớn đến với Quảng Trị.

dien khi anh 2

Một góc Trung tâm điện lực Quảng Trạch.

Chủ đầu tư cam kết áp dụng đồng bộ công nghệ xử lý môi trường hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, bảo đảm yếu tố phát triển bền vững và hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Người đàn ông tử vong bất thường bên cột điện

Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên cột điện tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đã tử vong.

20:28 15/10/2025

Gần 400 trạm biến áp điện lực Thái Nguyên vẫn chìm trong nước

Điện lực Thái Nguyên cho biết đến 15h ngày 9/10, vẫn còn 30 phân đoạn và đường dây bị sự cố; 386 trạm biến áp vẫn trong vùng ngập lụt buộc phải chủ động cắt điện, ảnh hưởng đến trên 61.000 khách hàng.

19:00 9/10/2025

Khởi công nhà máy điện hạt nhân, đường sắt quốc tế từ đầu 2026

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

19:01 8/11/2025

https://tienphong.vn/quang-tri-sap-co-nha-may-dien-khi-gan-2-ti-usd-post1804174.tpo

Hoàng Nam/Tiền Phong

điện khí Quảng Trị nhà máy dự án điện lực nhiệt điện

    Đọc tiếp

    Thu tuong: Thong tin doi ngoai co y nghia chien luoc hinh anh

    Thủ tướng: Thông tin đối ngoại có ý nghĩa chiến lược

    1 giờ trước 08:11 13/12/2025

    0

    Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác thông tin đối ngoại có vai trò quan trọng và ý nghĩa chiến lược, góp phần đẩy mạnh quan hệ của Việt Nam với các nước, đối tác quốc tế, tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho phát triển đất nước.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý