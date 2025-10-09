Gần 400 trạm biến áp điện lực Thái Nguyên vẫn chìm trong nước

Điện lực Thái Nguyên cho biết đến 15h ngày 9/10, vẫn còn 30 phân đoạn và đường dây bị sự cố; 386 trạm biến áp vẫn trong vùng ngập lụt buộc phải chủ động cắt điện, ảnh hưởng đến trên 61.000 khách hàng.

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nhiều khu vực bị cắt điện. Đến chiều 9/10, nước lũ đã cơ bản rút, nhưng nhiều khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên vẫn mất điện. Nhiều người mong muốn điện lực Thái Nguyên sớm mở điện để người dân ổn định sinh hoạt, sản xuất.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Tiền Phong chiều 9/10, đại diện Công ty Điện Lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) cho biết đợt mưa lũ vừa qua ngành điện Thái Nguyên bị thiệt hại nặng nề.

Theo PC Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6/10 đến sáng 7/10/2025, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa rất to kèm giông lốc, sét và lũ quét, gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều khu vực.

Mưa lớn làm nước sông Cầu dâng cao, nhiều cây xanh gãy đổ vào hành lang lưới điện, gây thiệt hại nặng nề đối với hệ thống điện do PC Thái Nguyên quản lý.

Cán bộ, công nhân kỹ thuật Điện lực Thái Nguyên triển khai toàn bộ lực lượng nhằm khôi phục cấp điện sớm nhất cho người dân.

Cụ thể, lưới điện 110kV chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó hai trạm biến áp lớn là Thịnh Đán (2 MBA 63MVA) và Xi măng Thái Nguyên (2 MBA 40MVA) phải cắt điện khẩn cấp để đảm bảo an toàn do ngập lụt.

Đối với lưới điện trung áp và hạ áp, toàn tỉnh ghi nhận hàng trăm điểm sự cố trên lưới điện các cấp do sạt lở; gãy đổ khoảng 70 cột điện, ngập lụt các trạm biến áp, tủ điều khiển, hệ thống đo đếm điện năng, gây mất điện trên diện rộng. Tổng cộng có 750 trạm biến áp phân phối bị ngập lụt phải cắt điện, ảnh hưởng đến khoảng 328.000 khách hàng trên địa bàn.

Đến 15h ngày 9/10, vẫn còn 30 phân đoạn và đường dây bị sự cố; 386 trạm biến áp vẫn trong vùng ngập lụt buộc phải chủ động cắt điện, ảnh hưởng đến trên 61.000 khách hàng. Các khu vực ngập sâu đã được PC Thái Nguyên chủ động cô lập nguồn điện nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Cũng theo PC Thái Nguyên, mưa lớn kéo dài cũng gây ngập toàn bộ tầng 1 trụ sở của công ty, Văn phòng Xí nghiệp 110kV và nhiều trụ sở Đội Quản lý vận hành khu vực; làm hư hỏng nhiều trang thiết bị, phương tiện, máy tính, công cụ dụng cụ làm việc.

Trước thiệt hại nặng nề, PC Thái Nguyên đã huy động toàn bộ nhân lực, vật tư, thiết bị, phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc khẩn trương triển khai công tác kiểm tra, vệ sinh, thí nghiệm và khôi phục lưới điện ngay khi thời tiết thuận lợi, nước rút. Tổng công ty cũng đã tăng cường 10 đội thí nghiệm với hơn 40 kỹ sư, công nhân cùng vật tư chuyên dụng hỗ trợ Thái Nguyên khắc phục sự cố, thay thế hơn 23.000 công tơ điện tử bị ngập nước với.

Hiện nay, toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty đang nỗ lực từng giờ với tinh thần "an toàn - khẩn trương - hiệu quả" để sớm cấp điện trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn để phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh.