Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Người đàn ông tử vong bất thường bên cột điện

  • Thứ tư, 15/10/2025 20:28 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất tỉnh bên cột điện tại phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh. Khi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện người này đã tử vong.

Chiều 15/10, thông tin từ UBND phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc người đàn ông tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, khoảng 13h30 cùng ngày, chính quyền nhận tin báo của nhân dân về một người đàn ông nằm bất tỉnh tại chân cột điện thuộc Khu Tân Mai, phường Đông Mai. Xác minh ban đầu, người đàn ông tên N.V.H. (31 tuổi, trú xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên).

Lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong chưa rõ nguyên nhân. Thi thể của anh H. được đưa về Trung tâm Y tế Quảng Yên để phục vụ công tác điều tra.

Được biết anh H. đang là công nhân thuộc Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng 289 có trụ sở tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Công ty này đang thực hiện thu hồi gốc cột điện trên địa bàn phường Đông Mai.

Bé gái tử vong trước chợ đầu mối Thủ Đức

Sáng 14/10, Công an phường Tam Bình, TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra trước Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (đường Đỗ Mười, phường Tam Bình).

37:2246 hôm qua

Lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Theo báo cáo mới nhất của bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, có 3 người tử vong, 20 người bị thương đang được điều trị.

22:01 13/10/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-ben-canh-cot-dien-post1787415.tpo

Hoàng Dương - Quốc Nam/Tiền Phong

Tử vong cột điện Quảng Ninh Tử vong cột điện Đàn ông tử vong Tử vong Quảng Ninh

    Đọc tiếp

    Bao Matmo gay thiet hai nhieu hon ca Bualoi hinh anh

    Bão Matmo gây thiệt hại nhiều hơn cả Bualoi

    8 giờ trước 20:43 15/10/2025

    0

    Dù không đổ bộ trực tiếp đất liền nước ta, bão Matmo gây thiệt hại vật chất lớn hơn cả Bualoi, cơn bão tàn phá suốt dọc miền Bắc, miền Trung cuối tháng 9.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý