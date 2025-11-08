Khởi công nhà máy điện hạt nhân, đường sắt quốc tế từ đầu 2026

Bộ Chính trị yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng trong lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn (cao tốc Bắc - Nam phía Đông, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, đường sắt quốc tế...) từ đầu năm 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm ký ban hành Kết luận số 203 của Bộ Chính trị về tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức 2 con số trong giai đoạn tới và tổng kết Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Phạm Thắng.

Kết luận nêu rõ, qua 9 năm thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về "Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế" cho thấy mô hình tăng trưởng kinh tế nước ta tiếp tục có bước đổi mới tích cực, gắn liền với thực hiện ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng, từng bước lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính, nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố...

Tuy vậy, Bộ Chính trị đánh giá tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, chủ yếu dựa vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được các mục tiêu đề ra; có sự chênh lệch lớn giữa các vùng và địa phương; còn phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là từ FDI.

Trong khi tiềm năng của các khu vực, các ngành kinh tế còn rất lớn nhưng chưa được khai thác, phát huy hiệu quả, nhất là từ khu vực kinh tế tư nhân, từ các ngành như công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng như tích luỹ vốn, năng suất lao động, đổi mới công nghệ... còn ở mức thấp và chưa có những cải thiện rõ rệt; cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và thực hiện các đột phá chiến lược chuyển biến còn chậm; các nền tảng kinh tế vĩ mô chưa thực sự bền vững...

Thời gian qua, Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị nhằm tạo đột phá phát triển trong các lĩnh vực, nhất là yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Tuy nhiên, theo Bộ Chính trị, yêu cầu tăng trưởng cho năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030 là rất cao, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị rất bài bản, căn cơ nhưng cũng rất cấp bách, không thể chậm trễ, không được bỏ lỡ thời cơ nhằm hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Từ tình hình trên, Bộ Chính trị yêu cầu trước mắt tập trung ngay vào chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị cho các thị trường, định chế tài chính, tiền tệ vận hành (gồm Trung tâm tài chính quốc tế; Sàn giao dịch tài sản số; Sàn giao dịch vàng...).

Bộ Chính trị cũng yêu cầu khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn như Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông; Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án đường sắt quốc tế... từ đầu năm 2026.

Đồng thời, Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết từ cơ sở Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế "2 con số".

Ban Chính sách, chiến lược Trung ương cần xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV (trường hợp hoàn thiện trước tiến độ, có thể trình Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV).

Bộ Chính trị giao các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội từ nay đến khi Trung ương ban hành Nghị quyết mới về tăng trưởng, cần tiếp tục quán triệt, khẩn trương thể chế hoá, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, thực chất, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 199 của Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2025-2026; các Nghị quyết của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72) và một số nghị quyết ban hành thời gian tới).

Bộ Chính trị cũng yêu cầu thực hiện nghiêm kết luận, ý kiến của Trung ương, Bộ Chính trị khoá XIII về định hướng chỉ đạo rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội tiếp tục chỉ đạo sửa đổi, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế - xã hội với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên và đạt từ 10% trở lên cho giai đoạn 2026 - 2030.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan, ban đảng Trung ương cần xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận phù hợp với tình hình địa phương; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện và lấy kết quả thực hiện Kết luận là một trong những căn cứ quan trọng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của cá nhân và tổ chức, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan quản lý Nhà nước.