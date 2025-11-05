TW giới thiệu nhân sự tái cử và lần đầu vào Bộ Chính trị khóa mới

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Chiều 5/11, Văn phòng Trung ương Đảng phát hành thông cáo về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hội nghị Trung ương 14 khóa XIII. Ảnh: VGP.

Tại Hội nghị, Trung ương thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIV (cả tái cử và tham gia lần đầu).

Cũng tại Hội nghị, Trung ương giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó Trung ương và các đại biểu dự Hội nghị làm việc tại Tổ, thảo luận về các nội dung:

Dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII trình Đại hội XIV.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII.

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.