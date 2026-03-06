Quán nhậu ở TP.HCM bị chỉ trích vì giữ cọc của khách mắc kẹt ở Dubai

Quyết định từ chối hoàn cọc cho khách hàng bị mắc kẹt tại Dubai khiến quán nhậu có tiếng tại TP.HCM nhận về loạt chỉ trích trên mạng xã hội.

Bên trong cơ sở bị chỉ trích. Ảnh: @camta.dines.

Liên quan đến những tranh cãi xoay quanh câu chuyện hủy bàn và hoàn cọc, trao đổi với Tri Thức - Znews, Khánh Ngân, quản lý truyền thông The Gangs Central (đường Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn), cho biết trường hợp của khách hàng A.A. là tình huống phát sinh, đơn vị muốn làm việc trực tiếp với khách hàng tại Dubai (UAE) để giải quyết, nhưng khách hàng từ chối, dẫn đến kết quả không mong muốn.

"Giai đoạn khách hàng ở lại Dubai, giám đốc thương hiệu cũng đang trong chuyến công tác tại đây. Chúng tôi đã cố gắng tìm cách liên lạc khách để gửi lời xin lỗi trực tiếp, cũng như kết nối hỗ trợ nhau nhưng bất thành. Trong quá trình trao đổi, chúng tôi cũng đưa ra hướng giải quyết thiện chí với khách hàng", Ngân cho hay.

Đại diện quán cho biết thêm sự việc hiện tại được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Đơn vị tiếp tục đang rà soát lại toàn bộ sự việc và sẽ sớm có phản hồi chính thức để cung cấp thông tin đầy đủ và minh bạch tới quý khách hàng.

Trước đó, ngày 3/3, mạng xã hội xôn xao bài viết của tài khoản A.A. trên nền tảng Threads, chia sẻ về trải nghiệm đặt và hủy bàn tại quán nhậu The Gangs trên đường Nguyễn Huệ.

Theo lời chia sẻ của A.A., cô liên hệ cơ sở ngày 27/2, chốt đặt bàn ngày 7/3 và tiến hành đặt cọc giữ chỗ. Đến 2/3, tình hình căng thẳng ở Trung Đông ảnh hưởng đến một số nơi ở UAE, trong đó Dubai. Nhiều chuyến bay bị hoãn tạm thời.

Tuy nhiên, vì lo lắng và lịch trình công việc bận rộn, nữ khách hàng đã hủy vé máy bay về lại TP.HCM.

Bên cạnh đó, theo quy định của cơ sở, trong trường hợp hủy bàn, khách hàng sẽ được hoàn cọc theo hình thức voucher giảm giá với giá trị tương đương số tiền đã cọc. Phiếu có thời gian trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận voucher.

Cô đề nghị gia hạn thời gian áp dụng lên 60 ngày hoặc vô thời hạn nhưng bất thành.

"Do còn nhiều việc khác, tôi không chủ động ngồi đợi đến lúc bay nên hủy luôn chuyến về Việt Nam. Đơn vị ràng buộc voucher hoàn cọc cũng hơi khó cho tôi. Lúc tôi chuyển cọc cũng nhanh gọn", A.A. viết.

Cô cho rằng cơ sở làm đúng quy trình, song "có hơi cứng nhắc" với tình huống bất khả kháng. Bài đăng của cô nhận hơn 485 lượt thảo luận trên Threads. Nhiều người cho rằng đơn vị nên linh động giải quyết hoàn 100% cho khách hàng vì đây là trường hợp không mong muốn.

Song số khác cho rằng nữ khách hàng "hơi vội vàng" trong việc hủy vé về Việt Nam. Bởi thời điểm hủy chuyến bay, hãng hàng không thường xuyên cập nhật liên tục ngày giờ có thể cất cánh trở lại. Bên cạnh đó, chính phủ UAE thông báo mọi sinh hoạt tại điểm đến đã bình thường vào 2/3, đồng thời trấn an du khách sẽ sớm kết nối đường bay đưa về nước.