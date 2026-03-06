'Lên đồ' cho con gái quá đỉnh, chủ quán bánh canh Đà Lạt gây sốt

Trên mạng xã hội, bé Nụ được biết đến qua các video triệu view ghi lại khoảnh khắc chào bố mỗi sáng đi học. Dân mạng hết lời khen ngợi những màn phối đồ của mẹ bé cho con gái.

7 triệu lượt xem chủ quán bánh canh Đà Lạt phối đồ cho con gái 4 tuổi Hình ảnh cô bé diện đồ được phối chỉn chu, chạy ra ôm và chào ba trước khi đi học khiến nhiều người thích thú.

Với nhiều người dân quanh khu vực Đức Trọng, Đà Lạt, quán bánh canh nhỏ của vợ chồng anh Đức và chị Linh không chỉ quen thuộc bởi món ăn, mà còn vì sự xuất hiện của bé gái diện những bộ đồ được phối chỉn chu trước khi đi học.

Cô bé tên là Kỳ Duyên (biệt danh Nụ, 4 tuổi). Trên mạng xã hội, bé Nụ được nhiều người biết đến qua các video ghi lại khoảnh khắc chạy ra ôm và chào ba trước khi đi học.

Đặc biệt, những màn phối đồ của mẹ bé cho con gái được khen là "quá đỉnh", thu hút 6-7 triệu lượt view mỗi lần lên sóng.

Đam mê phối đồ cho con gái

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Linh cho biết từ nhỏ, chị đã thích chơi búp bê, đặc biệt mê mẩn việc thay đồ và làm tóc. Khi có con gái, chị luôn tự tay chọn đồ rồi phối theo ý thích cho bé.

Người mẹ trẻ cũng chăm chỉ lên mạng học các kiểu làm tóc cho con gái. Mỗi lần được mẹ sửa soạn, bé Nụ rất nhẹ nhàng, ngoan và nghe lời.

"Con rất thích mặc váy, thỉnh thoảng còn gợi ý cho tôi váy này cần buộc tóc như thế nào mới đẹp", chị Linh bày tỏ.

Bé Nụ thường được mẹ diện cho những chiếc váy xinh xắn, được phối chỉn chu.

Quần áo của con gái chủ yếu được chị Linh mua trên các sàn thương mại điện tử hoặc đặt hàng từ nước ngoài. Vì thời tiết Đà Lạt lạnh, chị sắm nhiều đồ mùa đông hơn. Trang phục mùa hè chủ yếu để mặc khi về thăm quê nội ở Phú Yên.

Chi phí mua đồ cho bé Nụ phụ thuộc vào thu nhập từng tháng của gia đình. Sau khi trừ tiền sinh hoạt và tiền tiết kiệm, chị Linh dành một phần nhỏ để mua đồ cho cả nhà. Những bộ quần áo của cô bé 4 tuổi có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng. Bộ đắt nhất là chiếc váy sinh nhật trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Những bộ đồ Nụ đã mặc trước đây phần lớn được gia đình mang đi làm từ thiện. Khoảng 2 tháng trước Tết, chị Linh cũng nhượng lại một số món cho các phụ huynh khác.

Hút view "khủng"

Anh Đức quê ở Phú Yên, còn chị Linh ở Đức Trọng, gần trung tâm Đà Lạt. Sau khi sinh con trai đầu Thiện Ân (anh hai Nhím, 9 tuổi), cặp vợ chồng quyết định đến Đà Lạt lập nghiệp.

Ban đầu, hai người bán bánh crepe sầu riêng, sau đó mở thêm quán bánh canh để ổn định cuộc sống. Cũng từ đây, những thước phim của bé Nụ ra đời, thu hút hàng triệu view trên mạng xã hội.

Ban đầu, các video chỉ nhằm ghi lại sinh hoạt mỗi ngày của con gái anh chị để làm kỷ niệm. Sau đó, những thước phim ghi lại thói quen mỗi sáng ra ôm và chào ba trước khi đi học của bé Nụ khiến nhiều người chú ý.

Gia đình nhỏ hạnh phúc của chị Linh - anh Đức.

Anh Đức trước đây chỉ nghĩ vợ quay cho vui, không ngờ những khoảnh khắc đời thường ấy lại được nhiều người quan tâm.

Ý tưởng quay video về con cũng đến từ cô giáo chủ nhiệm của Nụ.

“4 năm đi học ít thấy Nụ mặc trùng đồ, nên cô giáo gợi ý tôi quay video cho con rồi đăng tải lên mạng", chị Linh chia sẻ.

Những video của bé Nụ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng khiến chị Linh cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

"Mọi người khen con lễ phép, đáng yêu và những trang phục được mẹ chăm chút mỗi ngày đều dễ thương", người mẹ trẻ tâm sự.