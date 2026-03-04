Cô gái bị người đàn ông lớn tuổi sàm sỡ giữa quán phở

Đang ngồi cùng bạn trong quán phở, cô gái hoảng hốt khi một người đàn ông lạ tiến tới ngồi cạnh, có hành vi đụng chạm. Kẻ sàm sỡ nhanh chóng bị chủ quán phản ứng, đuổi ra ngoài.

Người đàn ông lớn tuổi bất ngờ đụng chạm vị khách nữ trong quán phở.

Khoảng 10h ngày 2/3, chị Vàng Thị Hiền, chủ quán phở ở phường Đống Đa (Hà Nội), đang làm việc tại khu chế biến của quán như thường lệ. Bên trong quán lúc này có hai vị khách nữ, đã dùng bữa gần xong.

Khi đó, một người đàn ông lạ khoảng 60 tuổi tiến vào quán, song không chọn các bàn còn trống mà chọn ngồi chung với hai vị khách nữ. Sau ít giây ngó nghiêng, người đàn ông lân la bắt chuyện với cô gái áo trắng ngồi bên cạnh.

Trong lúc cô gái chưa biết phản ứng ra sao, người đàn ông bắt đầu nắm tay, khoác vai khiến cô hoảng hốt đứng dậy. Đáng nói, người này vẫn cố tình đưa tay xuống phần lưng, eo cô gái khiến cô phản ứng, đánh trả và bỏ chạy ra ngoài quán.

Phát hiện sự việc, chị Hiền nhanh chóng tiến đến, lớn tiếng cảnh cáo vị khác nam, mời người này ra ngoài. Tuy nhiên, người này phân bua, nói rằng chỉ đang nhắc cô gái lùi vào trong để mình ngồi chung, không có hành động gì quá đáng.

"Sao có bao nhiêu bàn trống mà chú không ngồi, chú lại ngồi đó?", nữ chủ quán chất vấn, kiên quyết từ chối phục vụ. Trước sự quyết liệt của chủ quán, kẻ sàm sỡ đành bỏ về.

Chị Hiền (góc phải) lớn tiếng với kẻ sàm sỡ để bảo vệ nữ thực khách.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hiền cho biết kể từ khi kinh doanh vào năm 2023, đây là lần đầu tiên chị đối diện một tình huống như vậy tại quán phở gia đình.

"Lúc thấy người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, bắt đầu lớn tiếng, đe đọa khi bị đuổi, tôi sợ quá phải gọi điện ngay cho chồng để báo tin, may mà kẻ đó chịu bỏ đi. Chắc ông ta thấy ở quán toàn phụ nữ nên mới dám lộng hành như vậy", chị kể.

Nữ chủ quán cho biết sau đó đã gửi lời xin lỗi hai vị khách nữ vì trải nghiệm không vui. Khi chia sẻ video lên mạng xã hội, chị cũng nhận nhiều lời khen nhờ sự kiên quyết, đứng ra bảo vệ khách hàng.

"Bản thân tôi cũng là phụ nữ nên khi thấy sự việc như vậy cũng rất bất bình", chị bày tỏ.

Chị Hiền kể thêm người đàn ông trong video từng đến quán ăn phở 1-2 lần, chị có ấn tượng bởi người này bị móm, đầu trọc. Ở các lần trước, người đàn ông hành xử bình thường, không có hành vi lạ nên chị không quá để tâm.

Sau khi video ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội, người nhà người đàn ông cũng đã đến quán và gửi lời xin lỗi chị Hiền cũng như hai nữ thực khách. Theo lời giải thích, người đàn ông mắc bệnh tâm thần, được người thân xin đón về để đón Tết Nguyên đán và sắp tới sẽ quay trở lại bệnh viện.

"Dù thế nào, sau này nếu có gặp lại, tôi cũng sẽ không đón tiếp người đàn ông đó nữa", chị Hiền khẳng định.