UEFA chưa thay đổi lập trường về việc loại bóng đá Nga khỏi các giải đấu quốc tế, sau khi Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino muốn gỡ lệnh cấm.

FIFA được cho là rục rịch muốn gỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga.

Từ năm 2022, tuyển Nga bị loại khỏi các giải đấu lớn, gồm World Cup và Euro. Đầu tháng này, khi được hỏi về án cấm kéo dài, ông Infantino bày tỏ quan điểm rằng các biện pháp trừng phạt trong thể thao cần được cân nhắc lại.

Người đứng đầu FIFA cho rằng việc cô lập không mang lại hiệu quả như mong đợi, đồng thời nhấn mạnh bóng đá nên tạo ra cơ hội kết nối thay vì khoét sâu chia rẽ. Ông gợi ý thể thao cần duy trì tính trung lập, tránh để các cầu thủ chịu hệ quả từ những quyết định ngoài sân cỏ.

Những phát biểu trên lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội. Tại Đại hội UEFA ở Brussels diễn ra trong tuần này, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin làm rõ quan điểm của tổ chức. Dù xuất hiện cùng Infantino tại sự kiện, ông Ceferin khẳng định lập trường của UEFA chưa thay đổi.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đánh giá lại tình hình trong tương lai. "Thế giới đang thay đổi quá nhanh đến mức đôi khi khó có thể theo kịp. Hãy chờ xem tương lai sẽ mang đến điều gì", ông Ceferin kết luận.

Tại đấu trường Olympic mùa đông 2026, các VĐV Nga tham dự với tư cách trung lập. Gần đây, Ủy ban Olympic Quốc tế phát tín hiệu cởi mở hơn với Nga, tái khẳng định nguyên tắc thể thao nên đứng ngoài những căng thẳng của thế giới.

Rõ ràng giữa những quan điểm khác nhau, việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga tiếp tục là chủ đề nhạy cảm và khó đoán.

Cầu thủ Indonesia bỏ bóng đá người Hôm 5/1, Muhammad Hilmi Gimnastiar có tình huống vào bóng thô bạo khi Putra Jaya thua Perseta 1970 Tulungagung 2-7 thuộc vòng 1/32 Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java.