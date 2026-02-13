Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Quan điểm của UEFA về việc cấm bóng đá Nga

  • Thứ sáu, 13/2/2026 17:43 (GMT+7)
  • 24 phút trước

UEFA chưa thay đổi lập trường về việc loại bóng đá Nga khỏi các giải đấu quốc tế, sau khi Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino muốn gỡ lệnh cấm.

FIFA được cho là rục rịch muốn gỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga.

Từ năm 2022, tuyển Nga bị loại khỏi các giải đấu lớn, gồm World Cup và Euro. Đầu tháng này, khi được hỏi về án cấm kéo dài, ông Infantino bày tỏ quan điểm rằng các biện pháp trừng phạt trong thể thao cần được cân nhắc lại.

Người đứng đầu FIFA cho rằng việc cô lập không mang lại hiệu quả như mong đợi, đồng thời nhấn mạnh bóng đá nên tạo ra cơ hội kết nối thay vì khoét sâu chia rẽ. Ông gợi ý thể thao cần duy trì tính trung lập, tránh để các cầu thủ chịu hệ quả từ những quyết định ngoài sân cỏ.

Những phát biểu trên lập tức tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội. Tại Đại hội UEFA ở Brussels diễn ra trong tuần này, Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin làm rõ quan điểm của tổ chức. Dù xuất hiện cùng Infantino tại sự kiện, ông Ceferin khẳng định lập trường của UEFA chưa thay đổi.

Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ khả năng đánh giá lại tình hình trong tương lai. "Thế giới đang thay đổi quá nhanh đến mức đôi khi khó có thể theo kịp. Hãy chờ xem tương lai sẽ mang đến điều gì", ông Ceferin kết luận.

Tại đấu trường Olympic mùa đông 2026, các VĐV Nga tham dự với tư cách trung lập. Gần đây, Ủy ban Olympic Quốc tế phát tín hiệu cởi mở hơn với Nga, tái khẳng định nguyên tắc thể thao nên đứng ngoài những căng thẳng của thế giới.

Rõ ràng giữa những quan điểm khác nhau, việc gỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga tiếp tục là chủ đề nhạy cảm và khó đoán.

Cầu thủ Indonesia bỏ bóng đá người Hôm 5/1, Muhammad Hilmi Gimnastiar có tình huống vào bóng thô bạo khi Putra Jaya thua Perseta 1970 Tulungagung 2-7 thuộc vòng 1/32 Liga 4 - Cúp Thống đốc Đông Java.

FIFA muốn gỡ lệnh cấm bóng đá Nga

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ quan điểm ủng hộ việc nới lỏng và tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga, cho rằng biện pháp này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

12:56 3/2/2026

AFC: Malaysia có 50% cơ hội thắng kiện FIFA

Niềm hy vọng mở ra với bóng đá Malaysia khi đơn kháng cáo vụ 7 cầu thủ nhập tịch được Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) xem xét và có dấu hiệu đi đến một kết cục tích cực.

14:40 10/2/2026

Chủ tịch FIFA lên tiếng về giải thưởng tranh cãi của ông Trump

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng trước làn sóng phản đối xoay quanh việc ông Donald Trump được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA.

05:53 3/2/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Nga Nga

    Đọc tiếp

    Tuchel trao co hoi cho loat tru cot MU hinh anh

    Tuchel trao cơ hội cho loạt trụ cột MU

    7 phút trước 18:00 13/2/2026

    0

    Sự thăng hoa của Manchester United giúp Kobbie Mainoo, Luke Shaw và Harry Maguire trở lại tầm ngắm đội tuyển Anh trước loạt trận tháng 3.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý