FIFA muốn gỡ lệnh cấm bóng đá Nga

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ quan điểm ủng hộ việc nới lỏng và tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga, cho rằng biện pháp này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Bóng đá Nga trước cơ hội tái hòa nhập với thế giới.

Phát biểu với Sky Sports, ông Infantino nhấn mạnh rằng lệnh cấm hiện tại chỉ tạo thêm sự thất vọng và đối đầu, thay vì giúp cải thiện tình hình. Theo người đứng đầu FIFA, ít nhất ở các cấp độ trẻ, bóng đá Nga nên được tạo điều kiện trở lại sân chơi quốc tế.

"Chúng ta phải xem xét việc tái hòa nhập. Chắc chắn là như vậy", Infantino nói. "Lệnh cấm không đạt được điều gì. Việc cho các bé trai, bé gái Nga được thi đấu bóng đá ở những nơi khác tại châu Âu có thể mang lại tác động tích cực. Đây là điều nên làm, ít nhất ở các giải trẻ".

Nga bị FIFA và UEFA đình chỉ tham dự mọi giải đấu quốc tế cho đến khi có thông báo mới từ tháng 2/2022, đồng thời bị loại khỏi World Cup 2022. Kể từ đó, các đội tuyển Nga chỉ thi đấu giao hữu quốc tế.

Thực tế, UEFA từng thử nới lỏng chính sách vào năm 2023 khi cho phép các đội U17 Nga trở lại thi đấu, nhưng sau đó buộc phải rút lại quyết định do vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều Liên đoàn thành viên.

Infantino không phải lần đầu đưa ra quan điểm này. Tại đại hội UEFA hồi tháng 4 năm ngoái, ông từng tuyên bố mong muốn đưa Nga trở lại "bức tranh bóng đá châu Âu", coi đó như dấu hiệu cho thấy mọi vấn đề được giải quyết. Trong khi đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định: "Khi xung đột chấm dứt, Nga sẽ được tái hòa nhập".

Cuối tháng này, UEFA sẽ tổ chức cuộc họp Ban điều hành - cơ quan có thẩm quyền quyết định lộ trình trở lại của Nga. Đáng chú ý, FIFA mới đây công bố kế hoạch tổ chức một lễ hội bóng đá U15, với sự tham gia cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên, cho thấy cánh cửa tái hội nhập ở cấp độ trẻ dần hé mở với bóng đá Nga.