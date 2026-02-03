Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
FIFA muốn gỡ lệnh cấm bóng đá Nga

  • Thứ ba, 3/2/2026 12:56 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino bày tỏ quan điểm ủng hộ việc nới lỏng và tiến tới dỡ bỏ lệnh cấm đối với bóng đá Nga, cho rằng biện pháp này không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Bóng đá Nga trước cơ hội tái hòa nhập với thế giới.

Phát biểu với Sky Sports, ông Infantino nhấn mạnh rằng lệnh cấm hiện tại chỉ tạo thêm sự thất vọng và đối đầu, thay vì giúp cải thiện tình hình. Theo người đứng đầu FIFA, ít nhất ở các cấp độ trẻ, bóng đá Nga nên được tạo điều kiện trở lại sân chơi quốc tế.

"Chúng ta phải xem xét việc tái hòa nhập. Chắc chắn là như vậy", Infantino nói. "Lệnh cấm không đạt được điều gì. Việc cho các bé trai, bé gái Nga được thi đấu bóng đá ở những nơi khác tại châu Âu có thể mang lại tác động tích cực. Đây là điều nên làm, ít nhất ở các giải trẻ".

Nga bị FIFA và UEFA đình chỉ tham dự mọi giải đấu quốc tế cho đến khi có thông báo mới từ tháng 2/2022, đồng thời bị loại khỏi World Cup 2022. Kể từ đó, các đội tuyển Nga chỉ thi đấu giao hữu quốc tế.

Thực tế, UEFA từng thử nới lỏng chính sách vào năm 2023 khi cho phép các đội U17 Nga trở lại thi đấu, nhưng sau đó buộc phải rút lại quyết định do vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều Liên đoàn thành viên.

Infantino không phải lần đầu đưa ra quan điểm này. Tại đại hội UEFA hồi tháng 4 năm ngoái, ông từng tuyên bố mong muốn đưa Nga trở lại "bức tranh bóng đá châu Âu", coi đó như dấu hiệu cho thấy mọi vấn đề được giải quyết. Trong khi đó, Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin khẳng định: "Khi xung đột chấm dứt, Nga sẽ được tái hòa nhập".

Cuối tháng này, UEFA sẽ tổ chức cuộc họp Ban điều hành - cơ quan có thẩm quyền quyết định lộ trình trở lại của Nga. Đáng chú ý, FIFA mới đây công bố kế hoạch tổ chức một lễ hội bóng đá U15, với sự tham gia cho toàn bộ 211 Liên đoàn thành viên, cho thấy cánh cửa tái hội nhập ở cấp độ trẻ dần hé mở với bóng đá Nga.

Chủ tịch FIFA lên tiếng về giải thưởng tranh cãi của ông Trump

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino lên tiếng trước làn sóng phản đối xoay quanh việc ông Donald Trump được trao Giải thưởng Hòa bình FIFA.

9 giờ trước

Đội nữ Arsenal nhận tiền thưởng kỷ lục

Rạng sáng 2/2, đội nữ Arsenal viết nên chương mới trong lịch sử khi trở thành nhà vô địch đầu tiên của FIFA Women’s Champions Cup, sau chiến thắng kịch tính 3-2 ở hiệp phụ trước Corinthians tại sân Emirates.

23 giờ trước

FIFA không trừng phạt bóng đá Malaysia

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) khẳng định bóng đá Malaysia hiện an toàn và sẽ không đối mặt với án treo giò từ FIFA trong lúc triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

10:01 31/1/2026

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

  • FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

