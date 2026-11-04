Quán ăn ở Huế 'nổi như cồn' sau chương trình Quán Nhà Haha

Lượng khách đến quán ăn và homestay của gia đình Xuân An ở Huế tăng mạnh nhờ hiệu ứng từ chương trình. Tại đây, thực khách muốn trải nghiệm mâm cơm giống với dàn cast.

Quán ăn của gia đình Xuân An xuất hiện trong chương trình, khách mời chặng Huế là Minh Hằng và Quốc Thiên. Ảnh: NSX.

Phước Homestay Huế (phường Kim Long, Huế), quán ăn và homestay xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Quán Nhà Haha, tăng mạnh lượng khách so với cùng kỳ năm trước, kể từ sau tập 2 (phát sóng ngày 24/10). Công suất đặt bàn ăn trong tháng 11 hiện đạt khoảng 40-50%, Phan Đình Xuân An (29 tuổi), con trai chủ quán, chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Homestay cũng bắt đầu được đặt trước trong tháng 11-12, kéo dài đến tháng 4 năm sau.

Khách du lịch từ miền Bắc và Nam tìm đến nhiều hơn, không còn gói gọn ở những địa phương lân cận. Quán đã dự trù trước hiệu ứng này, nhưng không nghĩ tệp khách sẽ mở rộng.

Trước đó, ngày 17/10, chương trình lên sóng chặng đầu tiên với sự tham gia của Jun Phạm, Rhymastic, Bùi Công Nam, Duy Khánh và Ngọc Thanh Tâm. Vẫn giữ sứ mệnh quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời lồng ghép ẩm thực địa phương.

Những cảnh quay bình dị về cuộc sống ở làng cổ Nham Biều như đi chợ sớm, nấu ăn, đón khách đến quán… tạo hiệu ứng tốt, dẫn đầu rating trên VTV3, theo thống kê từ Kantar Media.

Tìm trải nghiệm giống chương trình

Với nhiều thực khách, ngoài mục đích ngồi ăn trong nếp nhà cổ Huế, họ mong muốn một lần "sống" trong không khí của chương trình, thưởng thức những món ăn mà dàn cast từng nấu. Điển hình là Bảo Trâm (đến từ TP.HCM).

Trâm đã đặt bàn ngay sau khi xem tập đầu tiên, để ghé đến ăn trưa trong chuyến du lịch Huế ngày 25/10. Ấn tượng đầu tiên là không gian mát mẻ, hoài niệm, cảm giác như đến nhà một người thân để dùng bữa thân mật.

Thực khách tìm đến quán ăn, chụp ảnh cùng chủ quán sau khi xem chương trình. Ảnh: Mỹ Nhung, Quỳnh Mai.

Cô đã gọi mâm cơm giá 250.000 đồng, được hướng dẫn cách ăn sao cho chuẩn Huế. Cá kho tộ hợp khẩu vị của Trâm, bởi hương vị cân bằng, không thiên về ngọt hay mặn. Canh mít non tôm thịt lạ miệng khiến cô nhớ như in khi về lại TP.HCM. Tổng quan, điều cảm nhận rõ nhất là nguyên liệu được chọn lọc kĩ.

"Ăn xong tôi không rời đi vội, mà ngồi lại nghe chú Phước, cô Bé kể chuyện về Huế, không khí quây quần giống hệt trong chương trình. Mức giá xứng đáng cho mâm cơm đủ món, chế biến cẩn thận và trải nghiệm tốt. Tuy nhiên, vị trí quán hơi khó tìm với những ai đến lần đầu và không gần trung tâm", Trâm nói.

Lê Dương (đến từ Hà Nội) đã đi Huế nhiều lần, nhưng nhờ chương trình mới tìm ra không gian ăn uống mang đậm màu sắc Huế. Cô nhận xét món ăn đều hợp vị, dễ ăn, dù lần đầu thưởng thức ẩm thực Huế. Từ không gian cổ kính đến cách phục vụ chân thành của chủ quán tạo nên không khí gần gũi.

"Một mâm cơm khá đầy đặn, hai người ăn rất no. Mỗi món được trình bày trong đĩa sành, sứ chỉn chu so với phân khúc cơm nhà. Tôi đến lúc đông khách, chỉ có thành viên trong gia đình phục vụ nên thời gian chờ hơi lâu. Lần sau đến Huế, tôi sẽ đặt phòng tại đây để trải nghiệm nhiều hơn", Dương bày tỏ.

Lê Dương gọi mâm cơm 2 với giá 280.000 đồng. Ảnh: Lê Dương.

Còn với người con Huế như Hồng Thắm, những món ăn tại quán mang đủ cái thức cái vị của ẩm thực truyền thống Cố đô. Tất cả nằm ở nguyên liệu trong vườn nhà, cách nêm nếm đậm đà và chú trọng sự hài hòa giữa cay, mặn, ngọt. Mức giá hợp lý so với việc ngồi ăn trong căn nhà cổ 135 năm tuổi.

Theo cô, sau khi kết thúc bữa ăn, khách du lịch có thể kết hợp tham quan chùa Huyền Không, Võ Thánh hoặc chùa Thiên Mụ.

Không đón khách ồ ạt

Dù đông khách biết đến sau chương trình, gia đình Xuân An quyết định không chạy theo số lượng.

Mỗi ngày, quán chỉ nhận khách đặt trước, giới hạn 20-30 người, giữ lại không gian thư giãn, không xô bô theo tinh thần mà quán hướng đến. Mục tiêu lâu dài là trở thành một địa chỉ ăn uống, lưu trú cộng đồng chất lượng, thay vì tận dụng hiệu ứng nhất thời để gom doanh thu.

Hiện quán bán 2 mâm cơm. Mâm cơm 1 có giá 250.000 đồng, gồm vả trộn tôm thịt, ram Huế, rau dền nước ruốc, thịt heo tôm chua, cá kho tộ, canh mít non tôm thịt và sữa chua. Mâm cơm 1 có giá 280.000 đồng, với một số món như gỏi bưởi mực khô, ram Huế, mực nhồi thịt chiên mắm, thịt heo tôm chua, canh trìa măng chua, salad hải sản và sữa chua.

Homestay có phòng một giường và 2 giường, giá 400.000-550.000 đồng/đêm. Đi kèm dịch vụ ngâm chân 30.000 đồng/người.

Không gian ngồi lại và mâm cơm đầy đủ tại quán. Ảnh: ĐVCC.

Tất cả món ăn đều do gia đình Xuân An đi chợ mỗi ngày và chế biến đúng vị gốc Huế, không điều chỉnh theo khẩu vị đại đa số. Số lượng nguyên liệu chuẩn bị tương ứng với lượng khách, không làm sẵn hay dư vì sẽ giảm bớt độ tươi ngon của món ăn. Rau, trái vả, sữa chua và mắm cũng được trồng và ủ tại nhà.

"Mâm cơm bố trí đủ canh, thịt, gỏi, chiên theo mâm cơm người Huế. Ẩm thực Huế khá cầu kỳ nên mỗi món sẽ có loại nước chấm khác nhau, chẳng hạn rau dền chấm với nước ruốc, thịt heo chấm tôm chua, gỏi dùng kèm bánh tráng", anh cho biết.

Khách đến quán thường yêu cầu mâm cơm theo theo từng tập phát sóng của chương trình. Khẩu phần thực tế không thay đổi để đảm bảo trải nghiệm.

Khách quốc tế tham gia lớp học nấu ăn và ngâm chân khi lưu trú ở homestay. Ảnh: ĐVCC.

Đây không phải lần đầu chương trình tạo ra hiệu ứng tiếp cận mạnh mẽ, mang khách du lịch đến những địa điểm được chọn ghi hình. Trước đó, ở phiên bản Gia Đình Haha, sức hút từ chặng đầu tiên khiến hệ thống homestay cộng đồng ở xã Bản Liền (Lào Cai) kín phòng suốt nhiều tháng, bà con vùng cao cũng học được cách làm du lịch bền vững, tăng sinh kế.

Sau chặng 3 ở Bến Tre (cũ), tour và homestay tại đây cũng tăng khách gấp 10 lần. Điều này cho thấy truyền hình thực tế là phương tiện quảng bá hiệu quả trải nghiệm và không gian điểm đến, mở ra cơ hội phát triển cho cộng đồng địa phương.

Trong 9 tháng năm 2026, Huế đón hơn 6,4 triệu lượt khách du lịch, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đạt trên 2 triệu lượt. Doanh thu từ du lịch đạt 15.400 tỷ đồng , tăng 60% so với cùng kỳ năm trước. Đến hết năm nay, địa phương đang phấn đấu đón 7-7,5 triệu lượt khách.