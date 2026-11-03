Xếp hàng ăn cơm tấm, nghe violin 'như nhà hàng fine dining' ở Hà Nội

Quán cơm tấm trong ngõ Chùa Láng (Hà Nội) thu hút thực khách trẻ nhờ những màn trình diễn violin ngẫu hứng của người đàn ông 66 tuổi.

Quán cơm tấm phục vụ đàn violin ở Hà Nội hút khách Thực khách tìm đến quán cơm tấm trong ngõ Chùa Láng (Hà Nội) vì "fomo" những màn trình diễn violin ngẫu hứng của người đàn ông 66 tuổi.

Đến giờ cơm trưa, Thùy Linh, 18 tuổi, sinh viên Học viện Ngoại giao, tìm đến quán cơm tấm trong ngõ Chùa Láng (phường Láng, Hà Nội) sau khi xem video người đàn ông chơi violin được chia sẻ trên mạng xã hội.

Đứng giữa quán, ông Nguyễn Văn Kiều (66 tuổi) đang trình diễn một bản nhạc về mùa thu Hà Nội. Khi tiếng đàn vừa dứt, ông nhận được tràng pháo tay của tất cả thực khách trong quán.

Thùy Linh gọi suất cơm tấm 40.000 đồng kèm trà đá. Cô thích thú khi vừa thưởng thức món ăn, vừa nghe nhạc trực tiếp. "Đây là một trải nghiệm rất thú vị, như đang thưởng thức trong nhà hàng fine dining", nữ sinh nói với Tri Thức - Znews.

Video ông Kiều chơi violin được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo nhiều thực khách tìm đến quán. Thùy Linh may mắn có bàn ngay khi vừa tới, trong khi một số người khác phải xếp hàng chờ hoặc ngồi ghép bàn. Cô nhận xét món ăn ngon, còn tiếng violin tạo thêm không khí cho bữa trưa.

Ông Nguyễn Văn Kiều, 66 tuổi, đánh violin bài "Mùa thu Hà Nội" giữa quán cơm tấm.

Ngồi bàn bên cạnh, Hoàng Ngân, 18 tuổi, sinh viên Đại học Ngoại thương, cũng biết đến quán qua nền tảng mạng xã hội. Cô gọi suất cơm tấm đầy đủ giá 45.000 đồng, nhận xét món ăn hợp khẩu vị. Dù từng ăn cơm tấm trước đó, Ngân thấy việc kết hợp bữa ăn với màn trình diễn violin mang đến trải nghiệm mới mẻ.

"Tôi nghĩ những buổi biểu diễn như thế này thường chỉ có ở quán cà phê hay nhà hàng, không ngờ lại bắt gặp trong một quán cơm tấm nhỏ", nữ sinh nói.

Quán do gia đình Nguyễn Thu Phương, 27 tuổi, mở từ ngày 11/10. Ban đầu, ông Kiều, bác ruột của Phương, ngẫu hứng chơi violin tại quán trong lúc rảnh rỗi, không nằm trong kế hoạch kinh doanh. Vốn yêu thích âm nhạc và thường chơi guitar, violin, ông được cháu gái tạo điều kiện biểu diễn tại đây.

Không gian bên trong quán cơm tấm.

Thời gian đầu, Phương từng ngại tiếng đàn có thể ảnh hưởng đến thực khách, nhất là khi quán đông và nhiều người trò chuyện. Tuy nhiên, phản ứng của khách khiến cô bất ngờ.

"Tôi chỉ biết quán nổi tiếng trên mạng khi khách gửi video và tin nhắn. Trước đó, tôi quá bận rộn với công việc ở quán nên không theo dõi những nội dung được chia sẻ", Phương cho hay.

Ông Kiều đã chơi violin hơn 40 năm, sau khoảng 5 năm học đàn. Trong thời gian công tác, ông cũng tham gia các hoạt động văn nghệ. Khi biểu diễn tại quán, ông thường chọn nhạc theo chủ đề hoặc thời điểm trong năm.

Có trẻ nhỏ, ông chơi các giai điệu thiếu nhi; vào mùa thu, ông chọn những ca khúc về Hà Nội. Thực khách cũng có thể đề xuất bài hát, trừ một số bản nhạc trẻ ông chưa quen.

Thực khách thích thú khi ông Kiều kéo violin trong quán.

Ngoài violin, quán còn có guitar để khách tự chơi. Mọi người có thể thoải mái thưởng thức món ăn, nghe nhạc hoặc tham gia biểu diễn. Thu Phương hào hứng khi quán được nhiều người biết đến, hi vọng thực khách có trải nghiệm vui vẻ khi ghé ăn.

Quán phục vụ cơm tấm từ khoảng 11h, sau khi mẹ Phương đi chợ và chuẩn bị nguyên liệu. Các món được làm trong ngày nên khâu chuẩn bị mất khá nhiều thời gian. Buổi tối, từ khoảng 18h đến 23h, gia đình bán các món xiên nướng kiểu Trung Quốc.

Cơm tấm tại quán có giá 40.000-55.000 đồng, gồm sườn, thịt, canh, chả trứng và đồ ăn kèm tùy mức giá. Không gian quán khá nhỏ nên vào những thời điểm đông khách, một số người phải chờ đến lượt.

"Tôi thường sốt ruột khi thấy khách đứng đợi và cố gắng sắp xếp để mọi người không phải chờ lâu. Dù vậy, nhiều thực khách vẫn vui vẻ nán lại để thưởng thức món ăn và nghe tiếng đàn violin", Phương nói.

Ngoài kéo violin, ông Kiều còn biết đánh đàn guitar.

Trước đó, một quán ốc trong ngõ Trung Liệt (Hà Nội) cũng gây chú ý khi chủ quán Vũ Văn Sỹ, 72 tuổi, thường chơi violin phục vụ thực khách. Không có lịch biểu diễn cố định, ông tranh thủ chơi đàn khi rảnh hoặc khi khách yêu cầu.

Một số ca khúc ông từng biểu diễn như Đất nước trọn niềm vui và Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Quán mở cửa từ khoảng 14h, phục vụ các món như ốc luộc, ngao hấp, nem chua rán, khoai tây chiên, trứng cút và hoa quả theo mùa. Một bát ốc nhỏ có giá 30.000 đồng, loại lớn giá 60.000 đồng.

Suất cơm tấm 45.000 đồng gồm sườn, chả trứng, canh, rau ăn kèm.