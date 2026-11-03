Bánh mì PewPew đóng cửa một chi nhánh tại TP.HCM

Sau gần 8 năm hoạt động, thương hiệu bánh mì gắn với tên tuổi streamer PewPew tiếp tục thu hẹp hệ thống, trong bối cảnh thị trường F&B có nhiều biến động.

PewPew có mặt tại Lễ hội bánh mì TP.HCM lần thứ 4. Ảnh: ĐVCC.

Ngày 3/11, Bánh mì PewPew thông báo sẽ ngừng hoạt động chi nhánh tại số 609 Phan Văn Trị (phường Gò Vấp, TP.HCM) và hoàn trả mặt bằng trong thời gian tới. Thông tin được đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu, thu hút sự chú ý của thực khách.

Chi nhánh này đi vào hoạt động tháng 3/2024, đến nay đã được hơn 2,5 năm. Thương hiệu gửi lời cảm ơn khách hàng đã ủng hộ và đồng hành cùng cửa hàng Gò Vấp suốt thời gian qua. Dù cơ sở này sắp đóng cửa, hệ thống cho biết vẫn tiếp tục phục vụ tại các địa điểm khác và hi vọng sớm gặp lại thực khách.

Động thái trên đồng nghĩa với việc Bánh mì PewPew chỉ còn 2 địa điểm ở TP.HCM và một địa điểm tại Hà Nội.

Bánh mì tại thương hiệu của streamer PewPew. Ảnh: ĐVCC.

Bánh mì PewPew ra đời tháng 11/2018, khi streamer PewPew (Hoàng Văn Khoa) quyết định thử sức trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực. Thời điểm ra mắt, thương hiệu thu hút sự chú ý khi có đông người hâm mộ và các streamer đến ủng hộ, khách xếp hàng dài trong ngày đầu mở bán.

Tuy nhiên, quá trình mở rộng không hoàn toàn thuận lợi. Tháng 12/2019, một chi nhánh tại khu vực Thủ Đức đóng cửa chỉ sau khoảng 3 tháng hoạt động, khiến nhiều người tò mò về tình hình kinh doanh của thương hiệu.

Cơm tấm Sà Bì Chưởng trong ngày khai trương cơ sở Hà Nội. Ảnh: ĐVCC.

Sau gần 8 năm, thương hiệu vẫn thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện ẩm thực. Tại Lễ hội Bánh mì TP.HCM lần thứ 4, diễn ra từ ngày 23 đến 26/4, gian hàng Bánh mì PewPew đón lượng lớn khách trẻ. Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, khách ra vào liên tục, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm.

Bên cạnh thương hiệu bánh mì mang tên mình, PewPew còn tham gia nhiều dự án kinh doanh khác trong lĩnh vực ẩm thực.

Tháng 6/2021, PewPew cùng 2 streamer nổi tiếng là Độ Mixi và Xemesis thành lập thương hiệu cơm tấm Sà Bì Chưởng. Thương hiệu nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ sức ảnh hưởng của bộ ba nhà sáng lập, đồng thời tạo ra cuộc thảo luận về việc những người nổi tiếng trên mạng xã hội bước vào thị trường F&B.

Sà Bì Chưởng khởi đầu tại TP.HCM, sau đó mở rộng đến Đà Lạt vào cuối năm 2022 và Hà Nội năm 2023. Tuy nhiên, hệ thống cũng có những lần điều chỉnh quy mô. Đầu tháng 3 năm nay, thương hiệu thông báo đóng cửa chi nhánh Đà Lạt sau hơn 3 năm hoạt động với lý do tập trung nguồn lực cho các kế hoạch và định hướng phát triển mới.

Sau khi đóng cửa chi nhánh Đà Lạt, Sà Bì Chưởng còn 3 địa điểm, gồm 2 cơ sở tại TP.HCM và một cơ sở ở Hà Nội. Như vậy, cả hai thương hiệu F&B có sự tham gia của PewPew đều từng trải qua những đợt điều chỉnh hệ thống cửa hàng.