Quán cà phê trên phố Thể Giao (Hà Nội) chuẩn bị 50 bao lá phong nhân tạo, bố trí nhân viên thả lá từ tầng 2 để tạo hiệu ứng cho khách chụp ảnh.

Xếp hàng chờ quán cà phê thả lá phong giả từ tầng 2 để 'sống ảo' Chuẩn bị 40-50 bao lá phong nhân tạo, quán cà phê trên phố Thể Giao (Hà Nội) tạo góc chụp ảnh mùa thu, thu hút khoảng 300-400 lượt khách mỗi ngày.

8h ngày cuối tuần, Cẩm Tú và Nguyễn Huệ (cùng 20 tuổi) đã có mặt tại Monia Café trên phố Thể Giao, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội. Biết đến quán qua mạng xã hội với với màn thả lá phong nhân tạo "viral" từ tháng 10, họ từng dự định đi sớm hơn nhưng hoãn lại vì quán thường xuyên đông khách.

Muốn có nhiều thời gian chụp ảnh, cả 2 dậy từ 5h, đi từ phường Đống Đa, cách quán khoảng 2-3 km. Dưới nắng đẹp cuối tuần, nhân viên đứng ở ban công tầng 2 thả lá phong xuống sân tạo khung cảnh lá rơi.

"Lá nhân tạo màu vàng, đỏ rơi xuống tạo cảm giác mùa thu Hà Nội vẫn hiện diện dù trời đã sang đông", Cẩm Tú nói với Tri Thức - Znews.

Cẩm Tú (bên trái) và Nguyễn Huệ check-in tại quán cà phê ngập tràn lá phong mùa thu ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 22/11.

Cũng lên kế hoạch từ một tháng trước, Nguyễn Thị Thu Huyền (21 tuổi) và Thu Linh (17 tuổi) thống nhất chọn trang phục có tông màu tương đồng phù hợp với bối cảnh mùa thu. Do những ngày trước trời mưa, hai cô gái đợi đến cuối tuần khi thời tiết hửng nắng, gió nhẹ mới tới quán.

Thu Huyền bày tỏ hài lòng "khi được ngắm lá phong rơi", chụp nhiều góc ảnh gợi liên tưởng "mùa thu châu Âu". Cô dự định quay lại nếu quán đổi sang trang trí chủ đề Giáng sinh thời gian tới.

Chủ quán Dương Huệ cho biết ý tưởng trải thảm lá vàng, thả lá nhân tạo xuất phát từ trải nghiệm của bản thân trong 3-4 năm sinh sống tại châu Âu. Khung cảnh lá vàng vào mùa thu là nguồn cảm hứng để cô mang mô hình này về Việt Nam.

Thu Huyền chụp ảnh với lá phong nhân tạo rơi từ ban công tầng 2 quán cà phê ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 22/11.

Khoảng 1-2 tháng trước, quán mua khoảng 50 bao lá phong nhân tạo màu vàng và đỏ, phủ kín khu vực sân rộng khoảng 12 m2. Do lá nhân tạo không thể tự rơi đúng thời điểm khách bấm máy, nhân viên phải đứng bên ngoài, liên tục thả lá từ tầng 2 xuống để hỗ trợ tạo hiệu ứng. Vào ban ngày, khoảng sân thường có khoảng 10-15 khách đứng chờ đến lượt chụp ảnh.

"Hoạt động thả lá không diễn ra theo khung giờ cố định mà tùy thuộc lượng khách và điều kiện phục vụ. Khi khách có nhu cầu, nhân viên sẽ tranh thủ thời gian để thả lá. Nếu khách ở tầng 2, chúng tôi cũng có thể hỗ trợ tạo hiệu ứng này", Dương Huệ cho hay.

Quán cà phê thả lá phong nhân tạo từ tầng 2 phục vụ khách "sống ảo" sáng 22/11.

Để duy trì không gian chụp ảnh, quán thu gom toàn bộ lá vào cuối ngày, khi lượng khách đã vãn, sau đó giặt sạch và sấy khô trước khi rải lại vào sáng hôm sau. Theo đại diện quán, mỗi lượt giặt và sấy mất khoảng 2 tiếng. Những ngày mưa, lá dễ bám bẩn nên công đoạn làm sạch kéo dài hơn.

Chủ quán cho biết hoạt động thả lá vàng giúp quán thu hút thêm khách so với ngày thường, phục vụ khoảng 300-400 khách mỗi ngày cao điểm. Trước chủ đề "mùa thu châu Âu", quán từng thay đổi không gian theo các chủ đề khác nhau.

Tháng 7, địa điểm này gây chú ý với góc trang trí mang sắc hồng, trắng của hoa sen và lily kép. Sang tháng 8, không gian phía trước quán được phủ kín bởi các sạp trái cây gồm dứa, xoài, cam, cà chua, dừa... Những ngày đông khách, nhiều người phải xếp hàng 15-20 phút mới đến lượt.

Thực khách chờ check-in với lá phong nhân tạo tại quán cà phê ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 22/11.

Quán mở cửa từ 7h30 đến 0h, giá đồ uống dao động 38.000-72.000 đồng. Thực đơn chủ yếu gồm trà và đồ uống từ trái cây, cùng matcha và một số lựa chọn không chứa trà như sữa chua. Menu được xây dựng đa dạng để phục vụ nhiều nhóm khách, kể cả những người không uống được trà.

Quán không thu phụ phí khi khách sử dụng máy ảnh cá nhân để chụp hình, mỗi người được thay tối đa một trang phục. Khách có nhu cầu chụp ảnh được khuyến nghị đến vào sáng sớm các ngày trong tuần để hạn chế thời gian chờ.

"Chúng tôi sẽ duy trì chủ đề mùa thu lá vàng thêm 1-2 tuần nữa, trước khi chuyển sang trang trí cho dịp lễ Giáng sinh", chủ quán nói.

Trẻ em, người trẻ thích thú với phối cảnh "mùa thu châu Âu" tại quán cà phê ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, sáng 22/11.