Charlie Heaton, diễn viên thủ vai Jonathan Byers trong series "Stranger Things", thưởng thức bánh cuốn, lẩu vỉa hè, uống bia hơi và dạo quanh phố cổ Hà Nội.

Ngày 19/11, Charlie Heaton chia sẻ trên Instagram cá nhân loạt hình ảnh trong chuyến du lịch bất ngờ ở Hà Nội. Trong hành trình, diễn viên 32 tuổi trải nghiệm ẩm thực, ghé chợ địa phương và tham quan các tuyến phố cổ.

Buổi sáng, Heaton ăn bánh cuốn, sau đó ghé các cửa hàng trong khu phố cổ. Anh chụp ảnh tại quầy bán hành, tỏi và gia vị trên phố Cao Thắng, rồi ghé phố Hàng Giầy với nhiều cửa hàng bánh kẹo.

Đến tối, nam diễn viên có mặt tại một quán lẩu vỉa hè. Anh ngồi ghế nhựa, dùng bữa cùng bạn bè, uống bia hơi và thử rượu ngâm.

Charlie Heaton ăn bánh cuốn, nhậu ở vỉa hè Hà Nội. Ảnh: @Charlieheaton/Instagram.

Trước đó, ngày 16/11, Heaton "đánh úp" người hâm mộ Việt với đoạn video đi xe máy, hướng về khu vực trung tâm Hà Nội. Khung cảnh đường phố với các hàng quán ven đường và dòng phương tiện qua lại đông đúc đặc trưng của Thủ đô.

Thông tin nam diễn viên có mặt tại Việt Nam khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ bởi anh không công bố lịch trình trước chuyến đi. Trên mạng xã hội, một số tài khoản cho biết đã gặp Heaton tại khu phố cổ, hồ Trúc Bạch và một khu đô thị gần cầu Thanh Trì.

Nhiều người cũng đăng ảnh chụp cùng Heaton, cho biết đã gặp anh tại những địa điểm nổi tiếng như phố cà phê đường tàu. Trên mạng xã hội, số khác đùa rằng "dường như cả Hà Nội đều đã gặp nam diễn viên". Một số tài khoản liên tưởng hành trình của Heaton đến tình tiết tìm kiếm Will Byers, nhân vật mất tích trong series Stranger Things.

Charlie Heaton đi chợ địa phương ở phố cổ Hà Nội. Ảnh: @Charlieheaton/Instagram.

Charlie Heaton sinh năm 1994 tại Leeds, Anh. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh chơi trống trong các ban nhạc rock và từng lưu diễn cùng nhóm Comanechi. Năm 2015, Heaton bắt đầu xuất hiện trong các series truyền hình Anh như DCI Banks, Vera và Casualty.

Năm 2016, anh được chọn vào vai Jonathan Byers trong series khoa học viễn tưởng Stranger Things của Netflix. Nhân vật là anh trai của Will Byers và thuộc nhóm những người đầu tiên phát hiện các hiện tượng bất thường tại thị trấn Hawkins. Vai diễn giúp Heaton được biết đến rộng rãi trên thị trường quốc tế.

Sau đó, anh tham gia các phim Marrowbone (2017), The New Mutants, Industry (2020), No Future, The Souvenir Part II(2021) và Billy Knight (2025).

Những năm gần đây, Việt Nam đón nhiều nghệ sĩ quốc tế đến du lịch. Đầu tháng 11, diễn viên Cole Sprouse, nổi tiếng qua series Disney The Suite Life of Zack & Cody, cũng có chuyến du lịch Hà Nội và đăng tải hình ảnh về thành phố trên mạng xã hội.

Charlie Heaton tại buổi công chiếu mùa 5 series "Stranger Things" ở Los Angeles, Mỹ, ngày 6/11/2025. Ảnh: Reuters.