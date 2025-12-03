Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quách Ngọc Tuyên lên tiếng

  • Thứ tư, 3/12/2025 15:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong video kỷ niệm ngày yêu nhau, vợ Quách Ngọc Tuyên bị chê xuề xòa, làm lố. Nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng bảo vệ bà xã trước những bình luận này.

Mới đây, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã đăng lên mạng xã hội một đoạn video nhân dịp kỷ niệm ngày yêu nhau giữa anh và bà xã Thảo Hân. Trong bài đăng, gia đình nam diễn viên xuất hiện tại bệnh viện, cả hai dành cho nhau nhiều cử chỉ tình cảm.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm hai đứa yêu nhau. Kỷ niệm trong bệnh viện mới ghê chứ, kỷ niệm gì kỳ vậy”, Quách Ngọc Tuyên nói trong video. Thảo Hân đáp lại: “Năm ngoái mình cũng ăn Tết Tây trong bệnh viện mà, có sao đâu”.

Quach Ngoc Tuyen anh 1

Vợ chồng Quách Ngọc Tuyên trong video. Ảnh: @quachngoctuyen.

Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác và nhiều bình luận. Trước lời chúc mừng của khán giả và bạn bè đồng nghiệp, nam diễn viên chia sẻ: “Hạnh phúc lắm khi luôn được mọi người thương. Hai vợ chồng em chọn cuộc sống bình dân, nếu có gì chưa phải mong được góp ý nhẹ nhàng”.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, bài đăng cũng nhận không ít ý kiến trái chiều. Một số khán giả nhận xét cặp đôi thể hiện tình cảm hơi quá trên mạng xã hội. Ngay sau đó, Quách Ngọc Tuyên giải thích: “Đây là ngày kỷ niệm của tụi em, thể hiện tình cảm một chút thôi ạ. Em xin lỗi nếu khiến chị khó chịu”.

Khi bà xã kém 16 tuổi bị chê ăn mặc xuề xòa, chưa phù hợp hình ảnh vợ nghệ sĩ, nam diễn viên tiếp tục lên tiếng: “Hy vọng một ngày cô sẽ có cái nhìn khác về vợ chồng con và đừng ghét tụi con nữa”.

Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, từng hoạt động tại sân khấu Nụ Cười Mới… Sau đó, anh chuyển sang sản xuất và đóng chính trong các web drama như Vi Cá tiền truyện và series Vi Cá đại chiến. Năm 2024, anh tham gia Lật mặt 8: Một điều ước.

Nam diễn viên trải qua 7 năm hôn nhân và có hai người con – bé Bào Ngư và Vi Cá. Vợ anh là Thảo Hân, kém 16 tuổi. Hai người đã đăng ký kết hôn và chưa tổ chức lễ cưới. Theo Quách Ngọc Tuyên, lý do quan trọng nhất là chưa đúng thời điểm. Hơn nữa, với anh, lễ cưới cũng chỉ là một dịp để ra mắt người thân, bạn bè. Điều quan trọng nhất là hạnh phúc của cả hai. Vì thế, khi các con lớn, vợ chồng anh sẽ lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

