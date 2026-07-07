Quá hạn bằng lái bao lâu thì chưa cần sát hạch lại lý thuyết?

Người có bằng lái ôtô các hạng mà quá thời hạn sử dụng, mất giấy phép dưới 30 ngày thì không cần phải sát hạch lại lý thuyết.

Theo nội dung Thông tư 108/2026 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7, người có bằng lái ôtô các hạng mà quá thời hạn sử dụng dưới 30 ngày sẽ không cần phải thi sát hạch lại phần lý thuyết.

Cụ thể, điểm a khoản 2 Điều 19 Thông tư 108/2026 của Bộ trưởng Công an quy định người có giấy phép lái ôtô các hạng mà quá thời hạn sử dụng, mất giấy phép lái xe và giấy phép lái xe đó quá thời hạn sử dụng dưới 30 ngày thì không phải sát hạch lại lý thuyết.

Đối với các trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ 30 ngày đến dưới một năm kể từ ngày hết hạn đến thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ, người dân sẽ phải sát hạch lại phần lý thuyết.

Đối với trường hợp giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng từ đủ một năm trở lên kể từ ngày hết hạn, người dân cần phải thi lại sát hạch và đạt các phần lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để được cấp giấy phép lái xe.

Nới lỏng điều kiện được cấp lại giấy phép lái xe mà không cần sát hạch lại lý thuyết. Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Trên fanpage chính thức, Cục CSGT - Bộ Công an cũng nhắc lại nội dung tại Thông tư 12/2025 của Bộ Công an, từng chỉ quy định miễn sát hạch lý thuyết cho các trường hợp quá hạn giấy phép lái xe dưới một tháng kể từ ngày hết hạn mà người có giấy phép lái xe không thể thực hiện được thủ tục đổi giấy phép lái xe do ốm đau, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh.

Như vậy kể từ ngày 1/7, bằng lái ôtô các hạng bị quá hạn, bị mất khi đã quá hạn trong vòng 30 ngày sẽ được cấp lại giấy phép lái xe mà không cần thi lại phần sát hạch lý thuyết.

Bên cạnh nội dung nói trên, Thông tư 108/2026 của Bộ trưởng Công an cũng quy định thời hạn cấp giấy phép lái xe điện tử và tích hợp vào hệ thống dữ liệu điện tử là trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm kết thúc kỳ sát hạch lái xe.

Trường hợp người dân có nhu cầu cấp giấy phép lái xe bằng vật liệu PET, Cục CSGT hoặc Phòng CSGT tổ chức in và trả giấy phép lái xe trong thời hạn 3,5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch lái xe.

Thông tư 108/2026 được Bộ trưởng Công an ký ban hành ngày 29/6 và đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7.