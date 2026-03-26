PVTrans lập kỷ lục doanh thu, nâng tầm quản trị theo chuẩn mực ASEAN

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) khẳng định bản lĩnh quản trị chuyên nghiệp khi tiệm cận các thông lệ tốt của Thẻ điểm quản trị công ty ASEAN (ACGS).

PVTrans đã mạnh mẽ vượt qua những “cơn sóng dữ” của thị trường quốc tế để xác lập cột mốc doanh thu kỷ lục trong năm 2025.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2025 diễn biến phức tạp với chính sách bảo hộ thương mại và lạm phát toàn cầu ở mức cao, PVTrans đã chứng minh sức chống chịu và khả năng thích ứng linh hoạt.

Những con số "biết nói"

Kết thúc năm tài chính, PVTrans ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 16.448 tỷ đồng , tương đương 160% kế hoạch đề ra. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ khi thành lập, đánh dấu bước phát triển vượt bậc về quy mô và năng lực khai thác.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất cũng đạt con số ấn tượng 1.654 tỷ đồng , vượt 38% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao. Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) của PVTrans duy trì ở mức hai chữ số liên tục trong 3 năm, đạt 12,2% vào năm 2025, tiệm cận các công ty vận tải biển hàng đầu quốc tế như Maersk Line hay Hapag-Lloyd.

Quản trị minh bạch theo chuẩn mực ACGS

Bên cạnh những kết quả kinh doanh vượt trội, năm 2025 còn ghi dấu ấn của PVTrans trong việc nâng tầm hệ thống quản trị theo các chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Thẻ điểm Quản trị Công ty khu vực ASEAN (ACGS). PVTrans đã chủ động kiện toàn mô hình quản trị theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, tiệm cận với các thông lệ tốt.

Để đáp ứng các tiêu chí khắt khe của ACGS, PVTrans đã đẩy mạnh việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc triển khai ESG một cách hệ thống và nhất quán không chỉ góp phần nâng cao uy tín và giá trị thương hiệu, mà còn củng cố nền tảng phát triển bền vững trong dài hạn. Song song đó, hệ thống quản trị rủi ro và kiểm toán nội bộ được tăng cường giám sát chặt chẽ, bảo đảm tính nhất quán và minh bạch trong mọi hoạt động điều hành.

Chiến lược "vươn ra biển lớn"

Thành công của PVTrans năm 2025 đến từ chiến lược dịch chuyển cơ cấu doanh thu mạnh mẽ sang thị trường quốc tế. Hiện nay, khoảng 90% đội tàu của tổng công ty đang hoạt động tại các vùng biển xa, từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến các thị trường khó tính như châu Âu và Mỹ.

Để duy trì lợi thế cạnh tranh, PVTrans đã quyết liệt thực hiện lộ trình phát triển đội tàu. Chỉ riêng trong năm 2025, doanh nghiệp đã đầu tư thành công thêm 7 tàu mới, nâng tổng quy mô quản lý lên 65 chiếc với đa dạng chủng loại từ tàu dầu thô, dầu sản phẩm, hóa chất đến tàu LPG và hàng rời. Tổng trọng tải đội tàu đã vượt mốc 2 triệu DWT, tạo nền tảng vững chắc để PVTrans thâm nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu.

Chuyển đổi số và "chuyển đổi kép" - động lực cho tương lai

Năm 2025, PVTrans cũng ghi dấu ấn trong việc áp dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo. PVTrans đã triển khai mô hình tăng trưởng theo hướng "chuyển đổi kép": Vừa tối ưu hóa các động lực truyền thống (khai thác đội tàu), vừa thúc đẩy các động lực mới thông qua chuyển đổi số và dịch vụ logistics tích hợp.

Chuyển đổi số được xác định là nền tảng chiến lược, với việc kiện toàn tổ chức chuyên trách, xây dựng lộ trình triển khai theo từng giai đoạn. Các sáng kiến như số hóa quy trình, triển khai hệ thống văn phòng điện tử, ứng dụng nền tảng số trong theo dõi vận hành tàu, phân tích dữ liệu tiêu hao nhiên liệu và tối ưu hiệu suất khai thác đã góp phần nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước biến động thị trường.

Tầm nhìn 2026: Sẵn sàng cho những vận hội mới

Bước sang năm 2026, dù dự báo kinh tế toàn cầu còn gặp nhiều khó khăn, PVTrans vẫn đặt mục tiêu duy trì sự ổn định với kế hoạch doanh thu 16.500 tỷ đồng . PVTrans tiếp tục triển khai công tác đầu tư mở rộng đội tàu, tập trung vào các dòng tàu hiện đại, thân thiện với môi trường để đáp ứng các tiêu chuẩn phát thải khắt khe của quốc tế.

Với phương châm "củng cố vị thế trong nước, phát triển kinh doanh quốc tế, duy trì tăng trưởng ổn định và bền vững", PVTrans đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổng công ty vận tải biển và logistics hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong giai đoạn 2026-2030.

Sự phát triển bền bỉ và những kỷ lục mới trong năm 2025 không chỉ là niềm tự hào của tập thể gần 2.800 cán bộ nhân viên mà còn là minh chứng cho bản lĩnh của một "cánh chim đầu đàn" trong ngành vận tải biển Việt Nam.