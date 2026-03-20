PV GAS nhập thêm gần 38.000 tấn LPG từ Australia

Petrovietnam/PV GAS đã thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung LPG với khách hàng đến tháng 5, trước mắt đã nhập ngay gần 38.000 tấn LPG từ Australia.

Trong bối cảnh nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) khan hiếm và giá LPG quốc tế tăng mạnh, đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và Công ty Kinh doanh Sản phẩm Khí (PV GAS TRADING) đã chủ động làm việc với các khách hàng để thống nhất phương án đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong 2 tháng tới: tăng cường mua nguồn ngoài Trung Đông, PV GAS đẩy mạnh sản xuất LPG trong nước.

Nguồn cung LPG khan hiếm, giá LPG quốc tế tăng gấp đôi

Xung đột vũ trang tại Trung Đông cộng với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng toàn cầu đã đẩy thị trường vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung dẫn đến biến động về giá.

Khan hiếm nguồn cung đến từ việc khoảng 70% nguồn LPG nhập khẩu của Việt Nam đến từ khu vực Trung Á này. Giá năng lượng và nhiên liệu ngay lập tức phản ánh tình hình thị trường và leo thang dữ dội so với thời điểm trước khi xảy ra xung đột, giá dầu Brent tăng gấp rưỡi, LPG tăng gấp đôi, còn giá khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tăng 2-3 lần.

Thêm vào đó, các chi phí vận chuyển đường thủy, bảo hiểm cho tàu và chi phí hoán đổi nguồn thay thế từ các khu vực khác như Mỹ, Australia, Đông Nam Á đã tăng mạnh càng làm cho chi phí nhập khẩu các sản phẩm năng lượng tăng cao.

Hơn thế nữa, các quốc gia có nhu cầu LPG lớn và nhập khẩu nhiều từ khu vực Trung Đông như Trung Quốc, Ấn Độ tăng cường mua hàng để tích trữ càng làm cho thị trường khan hiếm hàng hóa và đẩy phụ phí thị trường tăng cao. Tại thị trường châu Á ghi nhận mức phụ phí thị trường LPG (premium) tăng cao kỷ lục, gấp 10-15 lần so với thời điểm trước xung đột.

Các khách hàng mua LPG họp với PV GAS TRADING vào ngày 18/3.

PV GAS đảm bảo nguồn cung ngắn hạn, hỗ trợ thị trường

Từ đầu tháng 3, PV GAS/PV GAS TRADING đã kích hoạt bộ giải pháp ứng phó với tình huống khẩn cấp của thị trường LPG, với 2 nhóm giải pháp trọng yếu là tăng cường nội lực và đa dạng hóa nguồn cung.

PV GAS đã phối hợp với các bên liên quan để tăng tối đa huy động khí nội địa về bờ; điều chỉnh chế độ vận hành các nhà máy xử lý khí để tăng tối đa sản lượng sản xuất các sản phẩm lỏng (LPG, Condensate); cân đối tồn kho hợp lý để duy trì cấp hàng liên tục cho thị trường; ưu tiên nguồn hàng nhập khẩu để phục vụ nhu cầu công nghiệp và dân dụng trong nước so với các nhu cầu kinh doanh khác.

Petrovietnam/PV GAS nhanh chóng tăng cường tìm kiếm, đa dạng các nguồn hàng từ Mỹ, Australia, Đông Á, Đông Nam Á để thay thế nguồn hàng bị thiếu hụt từ Trung Đông; tăng cường cung cấp đa dạng các sản phẩm khí nội địa có thể thay thế LPG cho khách hàng công nghiệp bao gồm khí đường ống, CNG.

Mặc dù giá LPG đã tăng mạnh ngay sau khi nổ ra xung đột tại Trung Đông nhưng Petrovietnam/PV GAS với ưu tiên đảm bảo nguồn hàng, hỗ trợ thị trường và không đặt mục tiêu lợi nhuận trong giai đoạn khó khăn này, vẫn giữ giá bán không đổi từ đầu năm cho đến thời điểm hiện nay.

Trước tình hình xung đột tại Trung Đông được dự báo còn diễn biến phức tạp kéo dài dẫn đến tình trạng hàng hóa khan hiếm và giá cả tăng cao sẽ còn tiếp tục trong nhiều tháng tới, PV GAS/PV GAS TRADING đã cùng với các khách hàng trao đổi, thảo luận, xây dựng và thống nhất các nguyên tắc và phương thức đảm bảo nguồn cung LPG cho thị trường trong các tháng tới.

Các khách hàng cùng thống nhất nguyên tắc sẽ đăng ký nhu cầu để ủy thác cho PV GAS/PV GAS TRADING đầu mối tìm kiếm các nguồn LPG nhập khẩu trên thị trường giao ngay để phân phối lại cho các khách hàng với giá bán bằng chi phí nguồn, chi phí nhập khẩu về đến Việt Nam và các chi phí thực tế khác (nếu có) và không tính lợi nhuận của đơn vị đầu mối.

Trên tinh thần đồng hành, chia sẻ khó khăn và phương án thống nhất, PV GAS/PV GAS TRADING và các khách hàng sẽ nỗ lực đảm bảo nguồn cung ứng LPG cho thị trường trong tháng 4-5 và liên tục phối hợp chặt chẽ cho các tháng tiếp theo.

PV GAS đón tàu Clippver Vanguard mang gần 38.000 tấn LPG từ Australia cập cảng Thị Vải hôm nay (ngày 20/3).

Đối với tháng 3/2026, PV GAS đã nhập khẩu 5.000 tấn LPG từ Mỹ vào ngày 17/3 và gần 38.000 tấn LPG từ Australia trên tàu Clipper Vanguard vào ngày 20/3. PV GAS dự kiến nhập khẩu thêm gần 48.000 tấn LPG vào tháng 4 từ Mỹ, bên cạnh việc mua bổ sung các chuyến tàu định áp nhỏ hơn trong mỗi tháng, đảm bảo nguồn cung theo yêu cầu của khách hàng.

Các khách hàng đánh giá cao việc cập nhật thông tin kịp thời và năng lực điều phối nguồn hàng của PVGAS/PV GAS TRADING trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là duy trì nguồn cung ổn định. Các khách hàng cũng cho biết sẵn sàng thích ứng với mặt bằng giá mới của thị trường để duy trì nguồn hàng kinh doanh ổn định. Các bên thống nhất tăng cường phối hợp trong thu xếp nguồn, điều hành linh hoạt theo diễn biến thị trường và duy trì cơ chế hợp tác hài hòa lợi ích.

PV GAS khẳng định đảm bảo nguồn hàng cho tháng 3 và tháng 4, đồng thời đang triển khai các phương án nhằm đáp ứng phần lớn nhu cầu trong tháng 5. Với vai trò đơn vị dẫn đầu của Petrovietnam, PV GAS cam kết đồng hành cùng thị trường với ưu tiên đảm bảo an ninh năng lượng, không đặt mục tiêu lợi nhuận để chia sẻ rủi ro với khách hàng. Trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và giá thế giới tăng nhanh, sự đồng thuận giữa PV GAS và các khách hàng trong việc mua hàng bổ sung, chia sẻ chi phí thể hiện tinh thần hợp tác, hài hòa lợi ích giữa các bên trong giai đoạn khó khăn, đồng thời là nền tảng quan trọng để duy trì và phát triển thị trường LPG trong nước.